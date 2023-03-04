Сколько людей купили жилье по программе «7-20-25»

В Нацбанке РК назвали количество людей в Казахстане, купивших жилье по программе «7-20-25», сообщает zakon.kz.

По данным Нацбанка РК, в рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 2 марта 2023 года выдано 66 865 займов на сумму 894,9 млрд тенге.

Сколько людей купили жилье по программе

Обязательным условием одобрения заявки на получение займа по программе является отсутствие на территории Республики Казахстан жилья на праве собственности, за исключением:

наличия комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи;

жилых домов в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением), которое подтверждается соответствующей справкой местного исполнительного органа по месту нахождения данного жилища.

Механизм действий потенциального заемщика следующий:

Заемщик находит подходящее условиям программы жилье и обращается в банк-партнер для рассмотрения заявки на получение ипотечного жилищного займа.

Банк проверяет заемщика и в случае одобрения выдачи займа выдает заемщику гарантийное письмо о том, что банком одобрен займ.

Заемщик заключает договор купли-продажи с застройщиком и вносит первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья.

Заемщик заключает с банком договор банковского займа и банк перечисляет сумму займа застройщику. Необходимо отметить, что банк одновременно с договором банковского займа принимает жилье в качестве залогового обеспечения.

Заемщик заселяется в новое жилье.

Однако выявляются некоторые проблемы правового характера на стадии заключения договора купли-продажи и его нотариального удостоверения.

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