Сколько людей приехали в Казахстан и сколько покинули страну в 2025 году

— Сегодня, 10:00
чемодан,отпуск

pixabay.com

По итогам 2025 года миграционное сальдо Казахстана сложилось положительным и составило 16,2 тысячи человек. Такие данные 9 февраля привело Бюро национальной статистики.

В течение января–декабря в страну прибыли 23,8 тысячи человек, тогда как выехали 7,6 тысячи. По сравнению с 2024 годом общая миграционная активность снизилась: количество прибывших сократилось на 20,7%, а число выбывших — сразу на 40,5%.

Несмотря на спад показателей, положительный миграционный баланс сохранился за счёт более значительного уменьшения оттока населения из страны.

Как и прежде, основной миграционный обмен Казахстана приходится на государства СНГ. В 2025 году на эти страны пришлось 81,8% всех въехавших и 71,8% выехавших. В структуре въездной миграции преобладали этнические казахи и русские, тогда как среди покинувших страну большинство составили русские и казахи.



