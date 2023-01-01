Сколько малышей родились в новогоднюю ночь в Костанайской области

Фото alau.kz
Информацию о количестве родившихся сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
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В костанайской области в новогоднюю ночь (с 00 до 9 часов утра) родились 6 малышей. Все мальчики.
В Минздраве рассказали, сколько детей родились в Казахстане в новогоднюю ночь, передает Tengrinews.kz.
«В новогоднюю ночь в родильных домах республики родились 240 малышей, 125 мальчиков и 115 девочек, из них одна пара двойняшек», — рассказали в ведомстве.
Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 44 ребенка, на втором месте – Атырауская область, где родились 29 детей и в Алматы 28 семей отмечали пополнение.
В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 17 малышей.