Сколько малышей родились в новогоднюю ночь в Костанайской области

Информацию о количестве родившихся сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В костанайской области в новогоднюю ночь (с 00 до 9 часов утра) родились 6 малышей. Все мальчики.

В Минздраве рассказали, сколько детей родились в Казахстане в новогоднюю ночь, передает Tengrinews.kz.

«В новогоднюю ночь в родильных домах республики родились 240 малышей, 125 мальчиков и 115 девочек, из них одна пара двойняшек», — рассказали в ведомстве.

Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 44 ребенка, на втором месте – Атырауская область, где родились 29 детей и в Алматы 28 семей отмечали пополнение.

В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 17 малышей.

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