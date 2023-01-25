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Сколько могут получить костанайцы? Точные расчёты жилищной помощи предоставили в акимате

Жилищную помощь могут получить малообеспеченные семьи, как компенсацию за оплату коммунальных услуг, если их расход превышает допустимые значения.

Жилищная помощь — это денежные пособия от местного исполнительного органа, ее выплачивают малообеспеченным семьям, если уровень их расходов за коммунальные услуги превышает допустимое значение, по Костанаю это 5% от дохода. Получить такую помощь могут те семьи, чье жилье находится в собственности, или арендованное у государства. При этом жилпомощь можно получить только по месту постоянной прописки получателя. Она выплачивается раз в квартал. В этом году на эти цели из бюджета акимата Костаная выделили 19 миллионов тенге.

«Жилищная помощь распределяется как разница между суммой оплаты расходов на потребление коммунальных услуг, содержание жилища, и предельно допустимым уровнем расходов на эти цели. Могут претендовать те лица, у кого расходы по оплате комуслуг превышает 5% совокупного дохода семьи. Вот эта разница, составляет размер жилищной помощи»,- говорит заведующая сектором отдела занятости и социальных программ акимата Костаная Гульширан Бримбаева.

К примеру семья из четырех человек с доходом 140 тысяч тенге проживает в двухкомнатной квартире площадью 50 кв.м. Ежемесячные расходы по оплате комуслуг составляют 15 тысяч тенге. Уровень предельно допустимых расходов составляет — 7 тысяч тенге: то есть 5% от дохода в 140 тысяч тенге. Разница в сумме 8 тысяч тенге и составит жилищную помощь.

«Расходы и доходы семьи исчисляются за квартал предшествующий кварталу обращения. То есть документы подаются ежеквартально для назначения жилищной помощи. Для назначения помощи можно обратиться в госкорпорацию правительство для граждан», — отмечает специалист.

В прошлом году жилищная помощь получили 898 семей на общую сумму 11 миллионов 900 тысяч тенге. Средний размер помощи составил — 4700 тенге. Чтобы получить жилищную помощь в первую очередь при себе необходимо иметь сведения о доходах и счета на потребление комуслуг.

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