«Сколько можно беседовать?» Марат Жундубаев потребовал наказывать нарушителей





Аким Костаная Марат Жундубаев раскритиковал ситуацию с уличной торговлей возле Центрального рынка и потребовал усилить контроль за соблюдением правил благоустройства.

По словам главы города, в 2022–2023 годах власти освободили тротуар на улице Победы от многочисленных торговых павильонов. Тогда было демонтировано около 130 объектов, занимавших пешеходную зону.

«Мы освободили тротуар для людей и безопасности пешеходов», — отметил аким.

Предпринимателям пошли навстречу

Как рассказал Марат Жундубаев, после демонтажа павильонов предпринимателям разрешили продолжить работу в стационарных торговых объектах. При этом власти отказались от идеи установить ограждение вдоль тротуара по просьбе самих предпринимателей.

По словам акима, первоначально планировалось закрыть территорию забором, чтобы торговля велась исключительно внутри рынка.

Однако теперь часть продавцов вновь начала использовать тротуар для размещения товаров.

«Они выставляют на тротуар свои полки и продают. Это неправильно», — подчеркнул глава города.

Полиции поручили принять меры

Марат Жундубаев также обратился к сотрудникам полиции с требованием активнее реагировать на подобные нарушения.

По его мнению, профилактических бесед с нарушителями недостаточно.

«Сколько можно беседовать? Не будет толка. Давайте занимайтесь, это ваша работа», — заявил аким Костаная.

Глава города подчеркнул, что тротуары должны оставаться свободными для безопасного передвижения пешеходов.

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