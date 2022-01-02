Сколько можно будет получить за старые тракторы и комбайны в 2022 году

С 5 января 2022 года Оператор РОП запускает приём вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию. Одобрена квота на приём 5000 единиц вышедшей из эксплуатации агротехники, передает informburo.kz

Принимать старую агротехнику будут в 14 городах Казахстана: Алматы, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Семей, Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Петропавловск.

Запуск электронной очереди разделён на две даты:

5 января очередь откроют для владельцев крестьянских хозяйств из листа ожидания 2021 года. В списках от акиматов более 1500 комбайнов и тракторов.

Затем очередь откроют для остальных желающих сдать вышедшую из эксплуатации самоходную сельскохозяйственную технику без подачи заявления в местный исполнительный орган.

Приём будет осуществляться как от крестьянских хозяйств, так и от физических лиц.

Сельскохозяйственная техника принимается в обмен на скидочные сертификаты. Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч тенге до 2 млн тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники.

Вид вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники Комплектация Размер скидочного сертификата Комбайн (вес более 50% от заводской массы) — кабина; — трансмиссия (ведущий мост, КПП, задняя балка); — двигатель; — корпус; — бункер. 2 000 000 тенге (полная комплектация) Комбайн (вес менее 50% от заводской массы) — кабина; — трансмиссия (ведущий мост, КПП, задняя балка); — корпус; — бункер. 1 500 000 тенге (неполная комплектация) Трактор (вес более 50% от заводской массы) — кабина; — двигатель; — трансмиссия (полурама, КПП, задний мост, при наличии передний мост); 1 000 000 тенге (полная комплектация) Трактор (вес менее 50 % от заводской массы) — кабина; — трансмиссия (полурама, КПП, задний мост, при наличии передний мост). 560 000 тенге (неполная комплектация)

Владелец комбайна за сдачу техники весом более 50% от заводской массы (полная комплектация) может получить скидочный сертификат на 2 млн тенге, неполная комплектация зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов – 1,5 млн тенге. За трактора полной комплектации размер скидки составит 1 млн тенге, самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина неполной комплектации будет приниматься в обмен на сертификат номиналом в 560 тысяч тенге.

Скидочный сертификат можно использовать на приобретение новой сельскохозяйственной техники, произведённой в Казахстане, либо при покупке выпущенного в нашей стране легкого, грузового и пассажирского транспорта.

Программа позволяет суммировать четыре сертификата при покупке одной агротехники или два при покупке лёгкого транспортного средства отечественного производства. Срок действия сертификата с момента его выдачи – 12 месяцев.

В 2021 году пунктами было принято на утилизацию 3380 единиц сельскохозяйственной техники: 900 единиц комбайнов и 2480 тракторов. Принятую на утилизацию агротехнику отправят на переработку в Костанай.

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