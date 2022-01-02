Сколько можно будет получить за старые тракторы и комбайны в 2022 году

ratel.kz
С 5 января 2022 года Оператор РОП запускает приём вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники на утилизацию. Одобрена квота на приём 5000 единиц вышедшей из эксплуатации агротехники, передает informburo.kz
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Принимать старую агротехнику будут в 14 городах Казахстана: Алматы, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Семей, Усть-Каменогорск, Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Петропавловск.
Запуск электронной очереди разделён на две даты:
- 5 января очередь откроют для владельцев крестьянских хозяйств из листа ожидания 2021 года. В списках от акиматов более 1500 комбайнов и тракторов.
- Затем очередь откроют для остальных желающих сдать вышедшую из эксплуатации самоходную сельскохозяйственную технику без подачи заявления в местный исполнительный орган.
Приём будет осуществляться как от крестьянских хозяйств, так и от физических лиц.
Сельскохозяйственная техника принимается в обмен на скидочные сертификаты. Номинал скидочного сертификата варьируется от 560 тысяч тенге до 2 млн тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники.
|Вид вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники
|Комплектация
|Размер скидочного сертификата
|Комбайн
(вес более 50% от заводской массы)
|— кабина;
— трансмиссия (ведущий мост, КПП, задняя балка);
— двигатель;
— корпус;
— бункер.
|2 000 000 тенге (полная комплектация)
|Комбайн
(вес менее 50% от заводской массы)
|— кабина;
— трансмиссия (ведущий мост, КПП, задняя балка);
— корпус;
— бункер.
|1 500 000 тенге (неполная комплектация)
|Трактор
(вес более 50% от заводской массы)
|— кабина;
— двигатель;
— трансмиссия (полурама, КПП, задний мост, при наличии передний мост);
|1 000 000 тенге (полная комплектация)
|Трактор
(вес менее 50 % от заводской массы)
|— кабина;
— трансмиссия (полурама, КПП, задний мост, при наличии передний мост).
|560 000 тенге (неполная комплектация)
Владелец комбайна за сдачу техники весом более 50% от заводской массы (полная комплектация) может получить скидочный сертификат на 2 млн тенге, неполная комплектация зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов – 1,5 млн тенге. За трактора полной комплектации размер скидки составит 1 млн тенге, самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина неполной комплектации будет приниматься в обмен на сертификат номиналом в 560 тысяч тенге.
- Скидочный сертификат можно использовать на приобретение новой сельскохозяйственной техники, произведённой в Казахстане, либо при покупке выпущенного в нашей стране легкого, грузового и пассажирского транспорта.
- Программа позволяет суммировать четыре сертификата при покупке одной агротехники или два при покупке лёгкого транспортного средства отечественного производства. Срок действия сертификата с момента его выдачи – 12 месяцев.
В 2021 году пунктами было принято на утилизацию 3380 единиц сельскохозяйственной техники: 900 единиц комбайнов и 2480 тракторов. Принятую на утилизацию агротехнику отправят на переработку в Костанай.
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