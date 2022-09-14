Сколько на самом деле работает компрессор?

Ремонтные мастерские, строительные компании и разнообразные промышленные предприятия активно используют различную технику. Исключением не стал и компрессор воздушный. Большую часть рынка традиционно занимали поршневые модели, но с появлением винтовых они стали терять свою популярность. Как оказалось, различия были не только в принципе работы, характеристиках, но и в сроке эксплуатации. По опыту сотрудников компании Tssp модели существенно различаются и в длительности использования.

Что способно сократить длительность эксплуатации?

На общий срок работы влияет:

температура помещения, в котором запускается прибор — масло, используемое для смазки комплектующих, в холодном воздухе сгущается, появляются проблемы с запуском двигателя, с другой стороны при слишком жаркой погоде разжиженное масло не способно обеспечить качественную смазку;

качество электрической сети — скачки напряжения и непредвиденное повышение или снижение электричества негативно отражается на плате и прочих комплектующих;

своевременность технического обслуживания — устранение конденсата и разнообразных мелких поломок вовремя, замена фильтров способствуют продлению срока работы.

Но даже при соблюдении всех рекомендаций производителя срок эксплуатации винтового и поршневого конденсаторов будет различаться.

Сколько работают приборы?

Поршневая модель в среднем работает не более 3-4 лет, тогда как винтовая способна прослужить не менее десяти. Все благодаря особенностям конструкций. Использование в поршневом коленчатого вала и кривошипно-шатунного механизма приводит к постоянной вибрации и стиранию деталей даже при самом бережном использовании.

Винтовые работают за счет пары роторов винтового типа, что исключает возможные деформации. Подобная конструкция более совершенна, что продлевает срок эксплуатации в три раза.

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