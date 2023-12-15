Сколько наличных денег нужно отразить в декларации, напомнили казахстанцам

В рамках всеобщего декларирования его участники должны указать в декларации свои активы и обязательства, в том числе наличные деньги в сумме не более 10 000 МРП. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане полным ходом идет всеобщее декларирование. С 1 января 2024 года в нем примут участие индивидуальные предприниматели, а также учредители и руководители юридических лиц и их супруги.

При этом в первый год они должны будут подать декларацию об активах и обязательствах по форме 250. В ней нужно будет отразить информацию об имуществе, которое имеется на момент подачи документа. Это также касается денег. Как напомнили в Комитете государственных доходов (КГД), наличные средства казахстанцы должны задекларировать самостоятельно. Причем тут есть потолок — сумма не должна превышать 10 000 месячных расчетных показателей (МРП), или 34,5 млн тенге в 2023 году.

А вот информацию о деньгах, которые хранятся на счетах и депозитах физических лиц в казахстанских банках второго уровня (БВУ), в налоговые органы будут передавать сами БВУ. Такое требование прописано в Налоговом кодексе РК. Как утверждают в КГД, оно не противоречит нормам Конституции, которая гарантирует тайну личных вкладов и сбережений, так как ограничения этого права допускаются в случаях и в порядке, прямо установленных законом, например, в целях налогообложения.

Стоит отметить, что приходить домой к гражданам и проверять правильность указанной суммы наличных денег никто не будет. Однако, если они не были отражены, а затем были потрачены на какую-либо дорогостоящую покупку, то гражданину придется объяснить источник происхождения ранее незадекларированных средств.