USD 516.16 EUR 584.86 RUB 6.25

Сколько наркокурьеров и закладчиков выйдут на свободу раньше срока

— Сегодня, 15:37
Изображение для новости: Сколько наркокурьеров и закладчиков выйдут на свободу раньше срока

Фото polisia.kz

В Комитете уголовно-исполнительной системы назвали количество наркокурьеров и закладчиков, которым сократят сроки лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщается в ответе комитета на официальный запрос редакции, в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся около 3 800 лиц, попадающих под изменения законодательства в отношении осужденных за наркопреступления.

«Из них под сокращение сроков попадают более 3500 осужденных. Сотрудниками учреждений уже начата процедура направления материалов в суд. Вместе с тем сообщаем, что рассмотрение и принятие решений в отношении осужденных входит в компетенцию судебных органов», — говорится в ответе.

В январе Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, регулирующий вопрос введения более мягкого наказания для закладчиков наркотиков.

Закон незначительно смягчает наказание для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств закон предусмотрел лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества). Вместе с тем документ ужесточает наказание за производство и организацию сбыта наркотиков.


Изображение 3 для Казахстан очистят от псевдокоучей
Казахстан очистят от псевдокоучей
Казахстанцев планируют защитить от псевдопсихологов и коучей. LS узнал подробности. Как рассказали в министерстве труда и социальной...
Сегодня, 11:26

Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.