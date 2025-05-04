Как сообщается в ответе комитета на официальный запрос редакции, в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся около 3 800 лиц, попадающих под изменения законодательства в отношении осужденных за наркопреступления.

«Из них под сокращение сроков попадают более 3500 осужденных. Сотрудниками учреждений уже начата процедура направления материалов в суд. Вместе с тем сообщаем, что рассмотрение и принятие решений в отношении осужденных входит в компетенцию судебных органов», — говорится в ответе.

В январе Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, регулирующий вопрос введения более мягкого наказания для закладчиков наркотиков.

Закон незначительно смягчает наказание для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств закон предусмотрел лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества). Вместе с тем документ ужесточает наказание за производство и организацию сбыта наркотиков.