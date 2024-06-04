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Какая должная быть зарплата, чтобы на пенсии получать больше 100 тысяч тенге в месяц?

Фотография для новости Сколько необходимо зарабатывать, чтобы на пенсии получать больше 100 тысяч тенге в месяц?

Фотография взята с сайта tengrinews.kz

Размер самой высокой пенсионной выплаты из ЕНПФ составляет около 945 тысяч тенге в месяц. Её получает только один казахстанец, сообщили в пенсионном фонде в ответе на запрос Informburo.kz.

В ЕНПФ отметили, что для обеспечения адекватного уровня пенсионных выплат важно, чтобы граждане осуществляли пенсионные взносы, уделяя особое внимание их регулярности и полноте.

«Чем выше регулярность уплаты таких взносов, тем больше трудовой стаж, а, следовательно, и размер базовой пенсии. Регулярные и полные пенсионные взносы с трудовых доходов обеспечивают стабильный рост индивидуальных пенсионных сбережений граждан. Это очень важно, поскольку накопительная пенсия – единственный компонент пенсионной системы в стране, позволяющий в полной мере обеспечить гражданам пенсию с учетом их трудовых доходов», – подчеркнули в ЕНПФ.

Там добавили, что ограничений по максимальному размеру выплаты нет: чем выше размер пенсионных накоплений, тем выше пенсия в соответствии с накопительным компонентом.

«Чтобы получать пенсионные выплаты из ЕНПФ не менее 100 тысяч тенге, необходимо на протяжении полного цикла участия в накопительной пенсионной системе (не менее 40 лет) ежемесячно делать обязательные пенсионные взносы в размере 10% с дохода порядка 215 тысяч тенге (с учётом инвестиционного дохода, перекрывающего инфляцию на 1%, и расчётов в ценах 2024 года)», – сообщили в фонде.

Средняя заработная плата по Республике Казахстан за 2023 год составила 364 295 тенге, а медианная – 251 356 тенге.

 

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