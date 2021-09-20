Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом в стране составил 2438 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных сократилось на 343 человека. Снижение заметно в Алматы (-71), а также в Алматинской (-79) и Актюбинской (-40) областях, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 299,

в городе Алматы – 506,

в городе Шымкент – 81,

в Акмолинской области – 135,

в Актюбинской области – 106,

в Алматинской области – 166,

в Атырауской области – 75,

в ВКО – 115,

в Жамбылской области – 56,

в ЗКО – 67,

в Карагандинской области – 340,

в Костанайской области – 115,

в Кызылординской области – 41,

в Мангистауской области – 14,

в Павлодарской области – 192,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 58.

Всего в стране подтверждено 862 862 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане — 110,

в городе Алматы — 589,

в городе Шымкент — 24,

в Акмолинской области — 224,

в Актюбинской области — 0,

в Алматинской области — 606,

в Атырауской области — 251,

в ВКО — 183,

в Жамбылской области — 219,

в ЗКО — 11,

в Карагандинской области — 292,

в Костанайской области — 123,

в Кызылординской области – 72,

в Мангыстауской области — 88,

в Павлодарской области — 113,

в СКО — 32,

в Туркестанской области — 7.

Всего в стране выздоровело 790 394 человека от COVID-19.

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