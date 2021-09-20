Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

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Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 19 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом в стране составил 2438 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных сократилось на 343 человека. Снижение заметно в Алматы (-71), а также в Алматинской (-79) и Актюбинской (-40) областях, сообщает zakon.kz.
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За прошедшие сутки зарегистрировано 2438 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 299,
- в городе Алматы – 506,
- в городе Шымкент – 81,
- в Акмолинской области – 135,
- в Актюбинской области – 106,
- в Алматинской области – 166,
- в Атырауской области – 75,
- в ВКО – 115,
- в Жамбылской области – 56,
- в ЗКО – 67,
- в Карагандинской области – 340,
- в Костанайской области – 115,
- в Кызылординской области – 41,
- в Мангистауской области – 14,
- в Павлодарской области – 192,
- в СКО – 72,
- в Туркестанской области – 58.
Всего в стране подтверждено 862 862 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане — 110,
- в городе Алматы — 589,
- в городе Шымкент — 24,
- в Акмолинской области — 224,
- в Актюбинской области — 0,
- в Алматинской области — 606,
- в Атырауской области — 251,
- в ВКО — 183,
- в Жамбылской области — 219,
- в ЗКО — 11,
- в Карагандинской области — 292,
- в Костанайской области — 123,
- в Кызылординской области – 72,
- в Мангыстауской области — 88,
- в Павлодарской области — 113,
- в СКО — 32,
- в Туркестанской области — 7.
Всего в стране выздоровело 790 394 человека от COVID-19.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области