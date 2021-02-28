Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 212 809 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан — 25053(+92),
- в городе Алматы — 24977(+99),
- в ВКО — 21998(+53),
- в Атырауской области — 17167(+46),
- в Павлодарской области — 17535(+80),
- в Карагандинской области — 15401(+53),
- в Акмолинской области — 13580(+70),
- в ЗКО – 12973(+63),
- в СКО — 12310(+35),
- в Костанайской области — 12312(+63),
- в Алматинской области — 10796(+69),
- в городе Шымкент — 6147(+24),
- в Жамбылской области — 5947(+12),
- в Туркестанской области — 4284(+8),
- в Мангистауской области — 4226(+7),
- в Актюбинской области — 4262(+11),
- в Кызылординской области — 3841(+6).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 590 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан — 98,
- в городе Алматы — 195,
- в городе Шымкент — 5,
- в Акмолинской области — 60,
- в Атырауской области — 21,
- в ВКО — 28,
- в ЗКО — 48,
- в Карагандинской области — 34,
- в Костанайской области — 40,
- в Кызылординской области — 14,
- в Мангистауской области — 8,
- в Павлодарской области — 39.
Всего в стране выздоровели – 196 342 человека от COVID-19.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области