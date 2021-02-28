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Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 212 809 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан — 25053(+92),
  • в городе Алматы — 24977(+99),
  • в ВКО — 21998(+53),
  • в Атырауской области — 17167(+46),
  • в Павлодарской области — 17535(+80),
  • в Карагандинской области — 15401(+53),
  • в Акмолинской области — 13580(+70),
  • в ЗКО – 12973(+63),
  • в СКО — 12310(+35),
  • в Костанайской области — 12312(+63),
  • в Алматинской области — 10796(+69),
  • в городе Шымкент — 6147(+24),
  • в Жамбылской области — 5947(+12),
  • в Туркестанской области — 4284(+8),
  • в Мангистауской области — 4226(+7),
  • в Актюбинской области — 4262(+11),
  • в Кызылординской области — 3841(+6).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 590 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан — 98,
  • в городе Алматы — 195,
  • в городе Шымкент — 5,
  • в Акмолинской области — 60,
  • в Атырауской области — 21,
  • в ВКО — 28,
  • в ЗКО — 48,
  • в Карагандинской области — 34,
  • в Костанайской области — 40,
  • в Кызылординской области — 14,
  • в Мангистауской области — 8,
  • в Павлодарской области — 39.

Всего в стране выздоровели – 196 342 человека от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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