Сколько новых случаев коронавируса выявили в Костанайской области, сообщили в оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
12 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 48 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,37%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 31, г.Рудный -4, Денисовский, Житикаринский, Б.Майлина по 3, Узункольский — 2, Аулиекольский и Федоровский по 1.
32 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.Из числа инфицированных 36 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.
по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 12 марта 2021г зарегистрировано 13021 случай COVID-19,
Количество выздоровевших больных — 11696
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области