Сколько новых случаев коронавируса выявили в Костанайской области, сообщили в оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

12 марта 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 48 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,37%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 31, г.Рудный -4, Денисовский, Житикаринский, Б.Майлина по 3, Узункольский — 2, Аулиекольский и Федоровский по 1.

32 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.Из числа инфицированных 36 с симптомами заболевания, 12 бессимптомных.

по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 12 марта 2021г зарегистрировано 13021 случай COVID-19,

Количество выздоровевших больных — 11696

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.