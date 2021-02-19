Сколько новых случаев коронавируса зарегистрировали в Костанайской области, рассказали в оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

18 февраля в Костанайской области зарегистрировано 69 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,6%.

Заболевшие: 36 жителей г. Костанай, 8 – г.Житикары, 7 — г.Рудный, 5 – Сарыкольского района, 4 – Аулиекольского района, по 3 случая среди жителей Алтынсаринского и Узункольского районов, по 1 случаю – Камыстинского, Карабалыкского и Мендыкаринского районов.

49 обследованы по самообращению, 17 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, 1 с профилактической целью, при пересечении государственной границы через автопереход «Желкуар»

Из числа инфицированных 48 с симптомами заболевания, 21 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 18 февраля 2021г зарегистрировано 11714 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 10205.

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