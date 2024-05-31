Сколько нужно зарабатывать казахстанцам для хорошей жизни? Ответила глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова ответила на вопрос, сколько нужно зарабатывать, чтобы достойно жить в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Светланы Жакуповой, заработная плата должна быть не меньше минимальной заработной платы — МЗП (85 000 тенге в 2024 году). А еще лучше — если больше.

«МЗП, вы должны понимать, — это минимальный стандарт оплаты труда, который предусматривает оплату труда за низкоквалифицированный труд. То есть у человека нет никаких компетенций, навыков и знаний. Он делает чисто какую-то физическую работу, за которую он получает (эти деньги — прим.). Поэтому мы сейчас идем к новым стандартам», — заявила министр.

По словам чиновницы, Министерство труда и социальной защиты сегодня работает над тем, чтобы повысить доходы казахстанцев. В частности, в республике создаются качественные рабочие места.

«Это когда есть социальные гарантии, когда эта работа у вас постоянная, когда заработная плата не ниже медианной (251 997 тенге в I квартале 2024 года) и может быть выше, и обязательно — безопасные условия труда. Это четыре критерия, над которыми должны работать все работодатели. Госинспекторы должны обеспечивать оценку работы непосредственно по этим критериям», — добавила Жакупова. На брифинге Нацбанка журналисты напомнили Сулейменову фразу министра труда и социальной защиты населения Светланы Жакуповы, которая заявила, что для комфортной жизни в Казахстане зарплата должна быть не меньше минимальной заработной платы (МЗП). По словам Сулейменова, МЗП в размере 85 тысяч недостаточно, чтобы достойно жить в Казахстане. «Я не читал ее интервью или реплику, МЗП — это же не просто зарплата, которую по факту платят, это больше экономический показатель, который используют, чтобы дальше от него отталкиваться, то есть по закону действительно так — меньше 85 (тысяч) платить нельзя, это по закону. Что касается справедливости — хватает 85 (тысяч) или не хватает. Конечно, не хватает. МЗП в Казахстане повышается, еще 5-6 лет назад она была вообще 28 500, потом она постепенно повышалась», — заявил Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов. Как заявил глава Нацбанка, МЗП в Казахстане растет, но необходимо повышать ее и дальше.

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