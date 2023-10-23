Сколько отдохнут школьники на осенних каникулах?

В казахстанских школах завершается первая четверть.

Осенние каникулы продлятся семь дней – с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно.

Министерство просвещения РК в целях эффективного проведения и личностного развития в период осенних каникул и досуга школьников предлагает план мероприятий в рамках «Единой программы воспитания», сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

В план мероприятий входит:

организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями ВУЗ-ов, проведение интервью о научных проектах;

в рамках реализации проекта «Детская библиотека» встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы;

проведение родительских собраний на тему «Семейные традиции», беседы о семейных традициях совместно с «педагог — ребенок — родитель»;

в честь 930-летия со дня рождения Кожа Ахмета Яссауи написание эссе, проектных работ среди учащихся на тему «Учение мудрости Кожа Ахмета Яссауи»;

проведение конкурса эссе среди учащихся на тему «Высоконравственная жизнь», отмечая самые лучшие работы детей;

совместно с родителями и учащимися проведение мероприятий по здоровому образу жизни на тему «6 условий здоровья – чистый воздух, правильное питание, движение, спокойный сон, хорошее настроение, без депрессии»;

организация конкурса «Жас ақындар айтысы» на тему «Честь — отцу, уважение матери», награждение победителей.

Отметим, данные мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

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