Сколько пенсионных накоплений сняли казахстанцы

Из Единого накопительного пенсионного фонда на счета казахстанцев перевели более триллиона тенге. В каких регионах чаще всего снимают пенсионные накопления на улучшение жилищных условий и лечение, рассказали в пресс-службе ЕНПФ, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в фонде, на сегодня исполнено 228 713 заявлений вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 1,13 триллиона тенге.

Часть из этой суммы — 93 миллиарда тенге — вернулась обратно на пенсионные счета казахстанцев. Это случается, если снятые деньги не используют по назначению в течение 45 дней.

Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составляет порядка 5 миллионов тенге. Всего с конца января в ЕНПФ поступило порядка 390 тысяч заявлений на улучшение жилищных условий.

«Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Мангистауской области (17,7 процента), Алматы (16,8 процента) и Нур-Султана (13,5 процента).

На лечение казахстанцев уже переведено около 4,6 миллиарда тенге, исполнено 4 834 заявления, средняя сумма составляет порядка миллиона тенге пенсионных накоплений. Из них 713 миллионов тенге вернулись на пенсионные счета вкладчиков. Всего в ЕНПФ поступило 7 290 заявлений на лечение», — сообщили в ЕНПФ.

Управляющим инвестиционным портфелем на сегодня переведено более 2,8 миллиарда тенге. ЕНПФ исполнил 1 230 заявлений из 1 567 поступивших. Средняя сумма перевода составляет около 2,3 миллиона тенге.

Подать заявку на досрочное снятие части пенсионных накоплений можно здесь.

Снимать можно не всю сумму, а только ту, которая превышает порог достаточности.

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