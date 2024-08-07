Сколько пенсионных накоплений в среднем могут изъять казахстанцы

Около 340 тыс. вкладчиков ЕНПФ на 1 июля имеют пенсионные накопления сверх порогов достаточности. В среднем каждому из них для изъятия доступно порядка 2 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Не обязательно брать кредит, чтобы оплатить лечение или купить жилье. Если на индивидуальном счете в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) достаточно средств, можно использовать их.

Впрочем, далеко не у всех казахстанцев есть такая возможность. Зачастую, чтобы изъять деньги из ЕНПФ, на счете должна быть сумма, которая превышает порог минимальной достаточности, соответствующий возрастной группе.

Для изъятия доступна только та сумма, которая превышает порог. Использовать все деньги с индивидуального пенсионного счета при этом могут некоторые категории вкладчиков.

Как отмечает портал «Крыша», по состоянию на 1 июля возможность снять свои накопления есть у более 800 тыс. казахстанцев. У 340 тыс. из них сумма превышает порог достаточности, а остальные являются пенсионерами по возрасту и выслуге лет, а также гражданами, оформившими пенсионный аннуитет.

В среднем казахстанцам доступно для использования свыше порогов достаточности около 2 млн тенге. Максимальная сумма, доступная для изъятия, составляет 280 млн тенге, а минимальная – лишь 1 тенге.

Отметим, что за первую половину 2024 года на улучшение жилищных условий казахстанцы в месяц изымали из ЕНПФ примерно по 16-26 млрд тенге. Однако в июле в стране начали обсуждать введение запрета или ограничений на использование пенсионных накоплений, и сумма изъятий в этот же месяц выросла до 40,5 млрд тенге, то есть примерно на 50%.

Всего же с начала пенсионной кампании только на следующие жилищные цели было изъято:

на частичное погашение ипотеки – 477 млрд тенге;

на первоначальный взнос по ипотеке – 126 млрд тенге;

на полное погашение ипотеки в коммерческих банках – 41 млрд тенге;

на полное погашение ипотеки в «Отбасы банке» – 44 млрд тенге.

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