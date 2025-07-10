По данным на 1 июля 2025 года в рамках добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселено 2 202 человека, в том числе 1 091 кандас и 1 111 переселенцев. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки. До конца текущего года планируется переселить 9 653 человека, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
В разрезе регионов расселения переселено в Павлодарскую область, Северо-Казахстанскую область, Акмолинскую область, Восточно-Казахстанскую область, область Абай, Атыраускую область, область Улытау. В Костанайскую область 330 человек.
В регионы расселения кандасы прибыли в основном из Узбекистана, Монголии, КНР, России и других стран.
Переселенцы и кандасы были трудоустроены сферах здравоохранения, сельского хозяйства, образования и промышленности.
В рамках добровольного переселения переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки. Они получают субсидии на переезд.
Переселенцы получают единовременную выплату в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи, ежемесячное субсидирование на найм жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, в размере от 15 до 30 МРП в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта. Их направляют на краткосрочное профессиональное обучение и содействуют в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы.
Кроме того, работодателям, оказывающим содействие в межрегиональном переселении, предоставляется единовременная субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого работника, обеспеченного жильем и принятого на постоянную работу на срок не менее 2 лет.
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