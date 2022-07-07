Сколько переселенцев примет Костанайская область уже в этом году и на что они могут рассчитывать?

За годы реализации программы «Енбек», с 2017 года, в Костанайскую область прибыло около пяти тысяч человек.

Свыше трех тысяч из них — это казахстанцы из трудоизбыточных областей. В нашем регионе дефицит кадров есть во многих направлениях, поэтому переселенцев очень ждут. Также вернулись на родину и 1300 кандасов. В текущем же году переселение осуществляется по национальному проекту «Сильные регионы — драйвер развития страны». В ее рамках запланирован приезд в Костанайскую область семи сотен человек.

«Кандасы у нас пребывают больше 98% из Узбекистана, что касается жителей трудоизбыточных регионов, то переселение осуществляется из всех трудоизбыточных регионов — это Турксетанская область, Шымкент, Алматинская область, Мангистауская область, из Астаны переселение осуществляется»,-говорит замруководителя управления координации занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области Аида Хусаинова.

Переселенцев и кандасов не оставляют один на один с трудностями. Для них предусмотрены различные формы государственной поддержки. Одна из них — это трудоустройство. За прошедший год удалось трудоустроить 96 процентов прибывших в регион трудоспособных граждан, отмечает Аида Хусаинова.

«Переселившимся гражданам также оказывается содействие в занятости. Для лиц не имеющих образование или имеющих невостребованную профессию, организуется профессиональное обучение. Также осуществляется трудоустройство на свободные вакансии, либо предоставляется место работы на субсидируемые рабочие места, либо у нас есть новые проекты как «Контракт поколений», «Серебряный возраст», — говорит Аида Хусаинова.

Помимо содействия в трудоустройстве, помогают переселенцам и материально. Обычно наиболее острым становится жилищный вопрос.

«Переселившиеся граждане имеют право на субсидии на переезд в размере 70 МРП на каждого члена семьи, а также в течении 12 месяцев осуществляется выплата субсидий на найм или аренду жилья. Размер субсидий в данном случае зависит — либо это городская, либо сельская местность. И зависит от количества членов семье, в среднем размер этой выплаты варьируется от 15 до 30 МРП в месяц», — уточнила Аида Хусаинова.

Также эти деньги переселенцы могут использовать на выкуп жилья. В таком случае им отдадут деньги, предназначенные на год аренды или найма жилья, единоразово.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.