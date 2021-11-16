Сколько платить за утильсбор на машину в Казахстане в 2022 году

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В Казахстане с 2016 года взимается обязательный утилизационный сбор за ввоз транспортного средства в страну. В зависимости от объема двигателя и типа автомобиля он составляет от 460 тысяч почти до 14 миллионов тенге, пишет Sputnik.kz.
Утильсбор на авто в Казахстане: кто должен платить
С 1 января 2016 года в Казахстане действует принцип расширенных обязательств производителей (импортеров) − РОП.
Обязательства РОП распространяются в отношении продукции, включенной в перечень, утверждаемый уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
В перечень входят автотранспортные средства и автокомпоненты – шины, аккумуляторы, масла и жидкости.
Таким образом, утилизационный сбор обязаны платить автопроизводители, официальные импортеры и частные лица, желающие ввезти автомобили в Казахстан.
Оплата утильсбора осуществляется до первичной постановки техники на учет.
Как рассчитать размер утильсбора на автомобиль
Размер утильсбора высчитывается, исходя из коэффициента, применяемого к базовой ставке утилизационного сбора в отношении различных видов транспортных средств.
Базовая ставка составляет 50 месячных расчетных показателей (МРП). В 2022 году размер 1 МРП предположительно составит 3 063 тенге.
Таким образом, размер базовой ставки в 2022 году – 153 150 тенге.
Размер утильсбора для легковых автомобилей
Минимальный утильсбор – для автомобилей с электродвигателями, за исключением гибридных. К ним применяется коэффициент 3, размер утильсбора равен 459 450 тенге.
Для прочих легковых автомобилей рассчитывается, исходя из объема двигателя:
до 1 000 кубических сантиметров — коэффициент 3 – 459 450 тенге;
от 1 001 до 2 000 кубических сантиметров — коэффициент 7 – 1 072 050 тенге;
от 2 001 до 3 000 кубических сантиметров — коэффициент 10 — 1 531 500 тенге;
свыше 3 001 кубических сантиметров — коэффициент 23 — 3 522 450 тенге.
Размер утильсбора для грузовиков
Рассчитывается исходя из полной массы:
до 2.5 тонны — коэффициент 7 — 1 072 050 тенге;
от 2.5 тонны до 3.5 тонны — коэффициент 15 — 2 297 250 тенге;
от 3.5 тонны до 5 тонн — коэффициент 15 — 2 297 250 тенге;
от 5 тонн до 8 тонн — коэффициент 16 — 2 450 400 тенге;
от 8 тонн до 12 тонн — коэффициент 19 — 2 909 850 тенге;
от 12 тонн до 20 тонн — коэффициент 21 — 3 216 150 тенге;
от 20 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей — коэффициент 41 — 6 279 150 тенге.
Седельные тягачи от 20 тонн до 50 тонн — коэффициент 11 — 1 684 650 тенге.
Размер утильсбора для автобусов
Для автобусов с электродвигателями, кроме гибридных, действует коэффициент 8, утильсбор — 1 225 200 тенге.
Для прочих легковых автобусов рассчитывается, исходя из объема двигателя:
до 2 500 кубических сантиметров — коэффициент 8 — 1 225 200 тенге;
от 2 500 до 5 000 кубических сантиметров — коэффициент 16 — 2 450 400 тенге;
от 5 000 до 10 000 кубических сантиметров — коэффициент 21 — 3 216 150 тенге;
свыше 10 001 кубических сантиметров — коэффициент 27 — 4 135 050 тенге.
Размер утильсбора для тракторов
Рассчитывается, исходя из номинальной мощности двигателя:
до 60 лошадиных сил — коэффициент 4 — 612 600 тенге;
от 61 до 130 лошадиных сил — коэффициент 11 — 1 684 650 тенге;
от 131 до 220 лошадиных сил — коэффициент 34 — 5 207 100 тенге;
от 221 до 380 лошадиных сил — коэффициент 58 — 8 882 700 тенге;
свыше 380 лошадиных сил — коэффициент 80 — 12 252 000 тенге.
Размер утильсбора для комбайнов
Утильсбор для зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов рассчитывается, исходя из номинальной мощности двигателя:
до 160 лошадиных сил — коэффициент 18 — 2 756 700 тенге;
от 161 до 220 лошадиных сил — коэффициент 46 — 7 044 900 тенге;
от 221 до 255 лошадиных сил — коэффициент 64 — 9 801 600 тенге;
от 256 до 400 лошадиных сил — коэффициент 76 — 11 639 400 тенге;
свыше 400 лошадиных сил — коэффициент 90 — 13 783 500 тенге.
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