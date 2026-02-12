В 2026 году государственными пособиями и социальными выплатами на рождение и уход за ребёнком до полутора лет охвачены 164,1 тысячи человек. Об этом сообщили в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Общий объём направленных средств составил 59,2 млрд тенге.

Пособия на рождение ребёнка

В январе 2026 года единовременное пособие на рождение ребёнка из республиканского бюджета получили 28,5 тысячи человек на сумму 5,6 млрд тенге.

На выплату могут претендовать постоянно проживающие в стране граждане Казахстана, кандасы, а также иностранцы, имеющие детей, рождённых, усыновлённых или взятых под опеку.

Размер пособия зависит от месячного расчётного показателя (МРП), установленного законом о республиканском бюджете:

на первого, второго и третьего ребёнка — 38 МРП (164 350 тенге);

на четвёртого и более ребёнка — 63 МРП (272 475 тенге).

Пособие по уходу за ребёнком

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет в январе получили 130,2 тысячи человек. Общая сумма выплат составила 4,2 млрд тенге.

Ежемесячные размеры пособия составляют:

на первого ребёнка — 24 912 тенге;

на второго — 29 454 тенге;

на третьего — 33 952 тенге;

на четвёртого и более — 38 493 тенге.

Выплата назначается, если лицо, осуществляющее уход за ребёнком, не является участником системы обязательного социального страхования.

Выплаты из ГФСС

Работающим гражданам из Государственный фонд социального страхования назначаются социальные выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, а также усыновлением новорождённого ребёнка.

В январе 2026 года единовременную выплату получили 17,4 тысячи человек на общую сумму 16,8 млрд тенге. Средний размер составил 1 160 626 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования назначается ежемесячная выплата по уходу за ребёнком до полутора лет в размере 40% от среднемесячного дохода за последние два года.

В январе такую выплату получили 16,5 тысячи человек. Общая сумма составила 32,6 млрд тенге, средний размер ежемесячной выплаты — 78 294 тенге.

