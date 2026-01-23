Предварительные расчёты показывают, что выплаты на ребёнка из Национального фонда в 2026 году сохранятся примерно на уровне прошлого года и составят около 130 долларов. Об этом сообщает BAQ.KZ со ссылкой на главу Национальный банк Республики Казахстан Тимур Сулейменов .

По словам председателя Нацбанка, ориентировочный размер выплат остаётся сопоставимым с прошлогодним показателем. Окончательные данные будут опубликованы 1 февраля. При этом расчёты зависят от численности детей — учитываются как новорождённые, так и те, кто выбыл из числа получателей в связи с выездом из страны или утратой гражданства.

Говоря о результатах работы Национального фонда, Тимур Сулейменов отметил, что по итогам прошлого года его доход составил 8,7 миллиарда долларов, что эквивалентно доходности около 15% годовых в долларовом выражении.

Он подчеркнул, что оба показателя являются рекордными за всю историю управления Национальным фондом. По его словам, достигнутые результаты позволили фонду увеличить объём активов, несмотря на значительные трансферты и изъятия средств.

Убийство 19-летнего парня в Рудном: подозреваемых разыскивают по всему Казахстану 23 января 2026 года в городе Рудном по факту убийства 19-летнего местного жителя начато досудебное...

1500 тенге за доллар? Сулейменов жёстко ответил на главный вопрос Председатель Национальный банк Республики Казахстан Тимур Сулейменов прокомментировал предположения о возможном росте курса доллара до...