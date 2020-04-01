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Сколько получат ветераны ко Дню Победы в Казахстане, рассказал министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.
Выплаты ветеранам планируют сделать одинаковыми во всех регионах.
Выплаты, которые приурочены ко Дню победы, мы хотим сделать единовременно и одинаковым размером. Мы вносим предложения акимам, но определяем обычно низкий уровень не ниже 300 тыс тенге. Работникам тыла — 30 тыс тенге, а также приравненным к ним лицам по 100 тыс тенге, — сообщил Нурымбетов во время обсуждения дополнений к законопроекту по вопросам социального обеспечения.
Он отметил, что выплаты могут быть и больше, все зависит от региона.
Но в регионах эти выплаты могут составлять и выше, все в зависимости от региона. Необходимо, чтобы был единый размер таких выплат. Конечно, они не должны быть минимальными. Это 75-ая годовщина победы, количество ветеранов с каждым годом уменьшается, — добавил глава Минтруда.