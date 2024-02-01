Сколько получили казахстанцы, сообщившие о фактах коррупции

Вознаграждения получили шесть десятков жителей Казахстана, за сообщения о фактах коррупции. В Агентстве по противодействию этому виду преступлений сообщили, что были поощрены те люди, чья информация соответствовала действительности, или повлияла на выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушения.

В итоге в 2023-ем году, было поощрено 62 лица в общем на 19,8 миллиона тенге. Максимальная сумма вознаграждения составила 4 миллиона тенге.

Всего, по данным Антикора за 11 месяцев в Казахстане было осуждено 505 лиц, уполномоченных на выполнение госфункций либо приравненных к ним, а также занимавших ответственную государственную должность.

Чаще всего они попадались на получении взятки или её даче, на посредничестве во взяточничестве, на хищениях, мошенничестве, на присвоении и растрате вверенного имущества.

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