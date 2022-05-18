Сколько потратил Казахстан на борьбу с коронавирусом за все время

Министр здравоохранения Ажар Гиният озвучила сумму средств, выделенных на борьбу с пандемией в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

На брифинге СЦК глава Минздрава рассказала, что в 2020 году из бюджета было затрачено 252 миллиарда тенге.

«Из них 28 миллиардов — на покупку лекарств, защитных средств, медицинскую технику. 197 миллиардов тенге — на доплаты медикам. Командировочные расходы, в основном сотрудников СЭС, кроме того, 20 миллиардов в 2020 году выделено на оплату труда сотрудников по оказанию медицинской помощи населению, из них 5 миллиардов тенге — на аппараты ИВЛ из Всемирного банка», — сказала Гиният.

В 2021 году на пандемию потратили 556 миллиардов тенге. «Было три волны коронавируса в 2021 году, весь год вели борьбу с этим вирусом. 97 миллиардов — на вакцины, шприцы и диагностику коронавируса. 413 миллиардов тенге — на доплаты медикам и командировочные расходы, 40 миллиардов — из фонда на оплату лечения в больницах», — пояснила министр.

В 2022 году, по словам Ажар Гиният, на борьбу с COVID-19 выделяется 86 миллиардов тенге.

«9 миллиардов потрачено на покупку вакцин VeroCell и QazVaq, 20 миллиардов тенге — выплатили средства за Pfizer в прошлом году, мы об этом в Мажилисе говорили», — рассказала она.

Таким образом, всего на борьбу с пандемией в Казахстане было выделено 894 миллиарда тенге, заключила министр.

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