Сколько потратил Казахстан на борьбу с коронавирусом за все время

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Министр здравоохранения Ажар Гиният озвучила сумму средств, выделенных на борьбу с пандемией в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
На брифинге СЦК глава Минздрава рассказала, что в 2020 году из бюджета было затрачено 252 миллиарда тенге.
«Из них 28 миллиардов — на покупку лекарств, защитных средств, медицинскую технику. 197 миллиардов тенге — на доплаты медикам. Командировочные расходы, в основном сотрудников СЭС, кроме того, 20 миллиардов в 2020 году выделено на оплату труда сотрудников по оказанию медицинской помощи населению, из них 5 миллиардов тенге — на аппараты ИВЛ из Всемирного банка», — сказала Гиният.
В 2022 году, по словам Ажар Гиният, на борьбу с COVID-19 выделяется 86 миллиардов тенге.
«9 миллиардов потрачено на покупку вакцин VeroCell и QazVaq, 20 миллиардов тенге — выплатили средства за Pfizer в прошлом году, мы об этом в Мажилисе говорили», — рассказала она.
Таким образом, всего на борьбу с пандемией в Казахстане было выделено 894 миллиарда тенге, заключила министр.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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