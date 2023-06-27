Сколько продлится следующий учебный год в Казахстане, решат эксперты. Кто они и какова их личная позиция

Эксперты выступают за сохранение продлённого учебного года, но с некоторыми оговорками. Окончательное решение по вопросу ещё не приняли, передает Informburo.kz

Что случилось. В Министерстве просвещения провели очередное заседание экспертной комиссии, которая должна решить, сохранять ли 36 недель обучения и в следующем учебном году. Члены экспертной комиссии поддержали решение о продлении. При этом они заявили, что в таком случае необходимо вносить корректировки в содержание учебных программ и устанавливать кондиционеры в классах из-за климатических условий, чего не было сделано в завершившемся учебном году. Эксперты также ратуют за академическую свободу в специализированных школах, чтобы руководители могли сами распределять, на что тратить дополнительные учебные часы.

Контекст. Министр просвещения Гани Бейсембаев не раз заявлял, что окончательное решение по продолжительности учебного года с научной точки зрения может принять только экспертное сообщество, поскольку «ему виднее». При этом родители активно выступают за то, чтобы учебный год заканчивался 25 мая. К продлению учебного года до 31 мая не привыкли и сами школы – во многих учебных заведениях начали сдавать учебники за неделю до официального завершения учёбы, что вызвало резкую реакцию в Минпросвете.

Кто вошёл в состав экспертной комиссии. Редакции Informburo.kz спустя две недели удалось получить от пресс-службы список членов комиссии. В неё вошло 30 экспертов, в том числе:

представители комитета среднего образования министерства;

специалисты Национальной академии образования имени Алтынсарина;

представители Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования;

представители Республиканского научно-практического центра «Дарын»;

представители РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры»;

представители АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени Ахмета Байтурсынова;

директора государственных и частных школ столицы.

Корреспондент Informburo.kz связалась с тремя членами экспертной комиссии, чтобы узнать, как проходят их заседания и к какому мнению они пришли. Эксперты высказали своё субъективное мнение, не делясь высказываниями остальных членов комиссии. Окончательное решение ещё не принято.

«Нужно создать условия». Директор гимназии №14 в Астане Дидар Байтасов рассказал, что пока участвовал лишь в одном заседании комиссии. По его словам, заседание провели для того, чтобы выслушать мнения всех сторон: педагогов, директоров школ, родительскую общественность.

«За одно заседание принять окончательное решение будет сложно. Мы выслушали разные мнения, разные аргументы. Но самое весомое, что все поддержали, – это переход на пятидневку. Но программа-то осталась, поэтому решили продлевать до 36 недель. Переход на пятидневную учебную неделю даёт детям время на дополнительные занятия, кружки. В то же время это даёт педагогом большую возможность побыть со своей семьёй, заниматься саморазвитием. Но в первую очередь переход направлен на защиту педагогов от выгорания. Есть такая проблема как профессиональное выгорание», – сказал Дидар Байтасов.

Он отметил, что в этом году благодаря продлению учебного года у учителей появилось дополнительное время на закрепление материала, в том числе на работу над ошибками после СОРов и СОЧ, что ранее сделать было невозможно.

Директор гимназии уточнил, что многие противники продления говорят о климатических особенностях, жаре.

«Но надо понимать, что продлевают год лишь на одну неделю. Это пища для размышлений. У нас, например, сейчас в школах появились питьевые фонтаны. Благодаря тому, что мы переходим на 36-недельное обучение, может быть, в ближайшем будущем нужно будет рассматривать обеспечение кондиционерами в учебных кабинетах. Особенно в южных регионах. Я думаю, это послужит позитивным изменением. Впредь нужно будет предусмотреть материально-технические особенности», – добавил он.

В этом году были случаи, когда по некоторым предметам к 25 мая все темы по учебнику уже прошли, отметил Дидар Байтасов. Но нужно учитывать, что казахстанская система обучения перешла на обновлённое содержание образование. Новая система подразумевает, что учебники являются ресурсами.

«Если учебник закончился, это не означает, что учебную программу полностью освоили. Есть много разных форм и методов по усвоению учебной программы, опять же – проекты. К учебникам нужно относиться лишь как к ресурсам знаний. Так как нет разъяснительной работы, у многих возникают вопросы. В следующем году эту работу нужно усилить как среди учителей, так среди родителей, общественности, СМИ. В нашей школе никто не обращался из родителей, ни против, ни за не выступали. Бывает, что родители планируют по старой продолжительности своё время, отпуск, но это единичные случаи», – заключил Дидар Байтасов.

«Родители – не педагоги». Глава республиканской ассоциации частных организаций дошкольного и среднего образования «Әділет» Динара Кудайкулова подчеркнула, что в этом году в столице дети не учились около 8-9 дней из-за морозов. Продление учебного года в этом случае помогло усвоить упущенный материал, добавила она.

За этот год граждане не увидели чётких результатов, но нужно время, считает глава ассоциации. Раньше казахстанские школы не видели и результатов PISA, международных олимпиад.

«Мы молодое государство, и мы идём к совершенствованию нашего учебного плана, мы хотим дать больше и качественнее. Мы ещё к этому придём. Я не думаю, что министерство из прихоти продлевает учебный год. Есть исследования. Недовольные будут всегда. И почему в продлении учебного года должны выступать в противовес именно родители? Они же не педагоги по образованию. Если они не разбираются в учебном плане, то должны выступать эксперты. Я не вижу министра врагом. Он хочет прийти к качеству, чтобы мы не были хуже международных стандартов», – заявила Динара Кудайкулова.

В школе «Әділет», уточнила она, есть классы с углубленным обучением: 5-6 часов робототехники, 3D-моделирование. Часто учителям и ученикам не хватает времени. По мнению Кудайкуловой, нужно поддержать продление до 36 недель и дать академическую свободу школам, чтобы они могли дополнительные часы использовать по своему усмотрению.

«В специализированных школах, лицеях и гимназиях с уклоном, таких как РФМШ, например, есть такая необходимость. На собрании была директор одной из такой школ, она говорит, что не успевают, и родители – за продление. Им не хватает даже 36 недель. Я считаю, что нужно дать школам академическую свободу, если есть необходимость – дать дополнительные часы, тем более если есть результаты. В этом вопросе нужно выслушивать не только родителей, но и экспертов. Если бы мы прислушивались только к родителям, то мы бы отдыхали не три месяца, а четыре. Одна семья может сказать: «Мы на Новый год на две недели уезжаем, продлите нам каникулы», – сказала Динара Кудайкулова.

Она подчеркнула, что, будучи мамой троих детей, рада, что они будут учиться до 31 мая, а не просто сидеть дома.

«Время покажет». Автор портала о школьном образовании Pedsovet.kz Станислав Кауров также поддержал сохранение продления учебного года до 36 недель и в следующем учебном году. Он разделил мнение коллег о том, что быстрых результатов в сфере образования ждать не стоит. Автор портала говорил об этом и на заседании экспертной комиссии, что ещё рано и сложно заявлять ни о положительном, ни об отрицательном эффекте.

Эксперт добавил, что при продлении учебного года нужно вносить коррективы в содержание программ и учебных часов. Иначе никакого эффекта не будет.

«Если эта работа будет продолжена, то через два-три года должны увидеть результаты. Сейчас – да, мы продлили учебный год, но в содержании мало что поменялось. Я считаю, что необходимо оставить продление, ведь чтобы говорить о каких-то результатах, необходимо время. Если опять вернуться к 34 неделям, это не будет иметь какой-то базы. Мы делаем то два шага вперёд, то два шага назад, это будет иметь для образования худший эффект», – заключил Станислав Кауров.

Почему это важно знать. Решения экспертов ждут и школьники, и родители, и учителя. Ранее никто не знал, кто входит в состав комиссии, что, естественно, вызывало подозрения и недоверие в обществе. Министр просвещения 1 июня заявлял, что решение о продолжительности учебного года примут в течение двух недель, максимум – месяца. Срок истекает уже на этой неделе.

У автора материала не было цели собрать комментарии экспертов, только лишь поддерживающих продление учебного года, чтобы каким-либо образом воздействовать на мнение общественности. Редакция старалась выбрать из списка тех экспертов, которые непосредственно работают в школах и знают ситуацию изнутри. То, что все три эксперта, которые согласились дать свои комментарии, сошлись в едином мнении, не свидетельствует о том, что решение уже принято, – вопрос пока остаётся открытым.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.