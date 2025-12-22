В казахстанских школах подходит к завершению вторая четверть. Зимние каникулы для учащихся продлятся 10 календарных дней — с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

«Адал азамат»: чем занять школьников на каникулах

В ведомстве отмечают, что свободное время детей важно организовать эффективно — так, чтобы отдых способствовал развитию личностных качеств. В рамках единой программы воспитания «Адал азамат» подготовлен перечень мероприятий и рекомендаций.

Школьникам в свободное время рекомендуют:

читать книги ;

; посещать познавательные экскурсии — музеи, выставочные залы, научные центры и исторические памятники;

— музеи, выставочные залы, научные центры и исторические памятники; участвовать в спортивных играх , кататься на коньках и лыжах ;

, кататься на ; присоединяться к благотворительным акциям и другим полезным инициативам.

Мероприятия в школах и центрах допобразования

Отдельно подчеркивается, что в школах и организациях дополнительного образования на период каникул рекомендуется проводить образовательные, культурные, спортивные, творческие мероприятия.

Безопасность детей — приоритет

Одним из ключевых направлений остается обеспечение безопасности школьников. Министерство просвещения призывает совместно с родителями уделить внимание:

профилактике ДТП с участием детей ;

; соблюдению правил внутреннего распорядка и общественной безопасности ;

; пожарной безопасности дома;

дома; кибербезопасности и безопасному использованию гаджетов.

Отмечается, что данные материалы направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

