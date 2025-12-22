USD 517.66 EUR 606.49 RUB 6.44

Сколько продлятся зимние каникулы, сообщили в минпросвещения РК

— Сегодня, 16:21
Изображение для новости: Сколько продлятся зимние каникулы, сообщили в минпросвещения РК

alau.kz

В казахстанских школах подходит к завершению вторая четверть. Зимние каникулы для учащихся продлятся 10 календарных дней — с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

«Адал азамат»: чем занять школьников на каникулах

В ведомстве отмечают, что свободное время детей важно организовать эффективно — так, чтобы отдых способствовал развитию личностных качеств. В рамках единой программы воспитания «Адал азамат» подготовлен перечень мероприятий и рекомендаций.

Школьникам в свободное время рекомендуют:

  • читать книги;
  • посещать познавательные экскурсии — музеи, выставочные залы, научные центры и исторические памятники;
  • участвовать в спортивных играх, кататься на коньках и лыжах;
  • присоединяться к благотворительным акциям и другим полезным инициативам.

Мероприятия в школах и центрах допобразования

Отдельно подчеркивается, что в школах и организациях дополнительного образования на период каникул рекомендуется проводить образовательные, культурные, спортивные, творческие мероприятия.

Безопасность детей — приоритет

Одним из ключевых направлений остается обеспечение безопасности школьников. Министерство просвещения призывает совместно с родителями уделить внимание:

  • профилактике ДТП с участием детей;
  • соблюдению правил внутреннего распорядка и общественной безопасности;
  • пожарной безопасности дома;
  • кибербезопасности и безопасному использованию гаджетов.

Отмечается, что данные материалы направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.



Теги:


