В казахстанских школах подходит к завершению вторая четверть. Зимние каникулы для учащихся продлятся 10 календарных дней — с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
«Адал азамат»: чем занять школьников на каникулах
В ведомстве отмечают, что свободное время детей важно организовать эффективно — так, чтобы отдых способствовал развитию личностных качеств. В рамках единой программы воспитания «Адал азамат» подготовлен перечень мероприятий и рекомендаций.
Школьникам в свободное время рекомендуют:
- читать книги;
- посещать познавательные экскурсии — музеи, выставочные залы, научные центры и исторические памятники;
- участвовать в спортивных играх, кататься на коньках и лыжах;
- присоединяться к благотворительным акциям и другим полезным инициативам.
Мероприятия в школах и центрах допобразования
Отдельно подчеркивается, что в школах и организациях дополнительного образования на период каникул рекомендуется проводить образовательные, культурные, спортивные, творческие мероприятия.
Безопасность детей — приоритет
Одним из ключевых направлений остается обеспечение безопасности школьников. Министерство просвещения призывает совместно с родителями уделить внимание:
- профилактике ДТП с участием детей;
- соблюдению правил внутреннего распорядка и общественной безопасности;
- пожарной безопасности дома;
- кибербезопасности и безопасному использованию гаджетов.
Отмечается, что данные материалы направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.
