Директора школ могут продлевать трудовые договоры с учителями пенсионного возраста не более двух раз. Об этом сообщили в Министерстве просвещения в ответе на запрос Informburo.kz.

В сентябре в редакцию поступали сообщения от родителей нескольких школ в разных регионах страны о том, что класс лишился учителя из-за его выхода на пенсию. Сами педагоги желали продолжить работу, однако трудовой договор с ними расторгли.

«Организации образования самостоятельны в подборе и расстановке кадров. В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Трудового кодекса, договор с работником, достигшим пенсионного возраста, обладающим высокой профессиональной и квалификационной подготовкой, может быть продлён не более двух раз на определённый срок с учётом его трудоспособности», – сообщили в Министерстве просвещения.

Сколько пенсионеров продолжает работать в школах страны – неизвестно, ведомство не ведёт такую статистику.

По заявлению министерства, на сегодня потребности в учителях нет, так как за последние пять лет ежегодный выпуск вузов по педагогическим направлениям составляет порядка 50 тысяч человек, ещё 20 тысяч специалистов готовят колледжи. Новые кадры набирают из смены места жительства, перехода на другую работу, достижения пенсионного возраста, выхода в декрет и по другим личным причинам.

В Костанайской области полицейские вернули матери пропавшую девочку В Костанайской области завершились масштабные поиски пропавшей 14-летней девочки с особенностями развития. Ребёнка, ушедшего из...

Рыболовство в Казахстане: утвержден перечень ценных видов рыб и животных Приказом министра сельского хозяйства от 5 сентября 2025 года утвержден перечень ценных видов рыб и...

"Письмо учителю" - Калугина Валентина Петровна Дорогая, Валентина Петровна! От всего сердца поздравляем Вас с Днём учителя! Вы были рядом с...