Сколько регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по КВИ

Восемь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 апреля:

в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области;

в «желтой» зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области;

в «зелееной» зоне: Костанайская и Туркестанская области.

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