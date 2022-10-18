tengrinews.kz
В Министерстве внутренних дел сообщили, сколько россиян ежедневно приезжает в Казахстан после объявления мобилизации в РФ, передает Tengrinews.kz.
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Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах правительства сообщил, что на данный момент прибывающих из России граждан меньше, чем выезжающих.
«Мы вернулись к той же ситуации, что и раньше, теперь количество граждан, прибывающих из России, меньше, чем количество выезжающих. Ежедневно прибывает 8-9 тысяч граждан, выезжает 10-11 тысяч граждан», — отметил министр.
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