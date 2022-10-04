USD 475.51
EUR 464.15
RUB 8.2
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Сколько россиян подали заявления на гражданство Казахстана

Сколько россиян подали заявления на гражданство Казахстана

Фото из открытых источников

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, сколько граждан России подали заявления на получение гражданства Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Цифра очень маленькая — всего 68 заявлений на получение гражданства Казахстана. Есть определенные процедуры для получения, они будут проходить их», — сказал Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Министра также спросили, будет ли МВД проверять людей на участие в определенных деструктивных группах.

«Конечно, все на контроле. Если будут такие случаи, конечно, будут приниматься соответствующие меры», — ответил он

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Календарь. Как казахстанцы отдохнут в октябре и декабре
Следующая новость

Глава МВД о наказании за превышение средней скорости