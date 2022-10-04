Сколько россиян подали заявления на гражданство Казахстана

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Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, сколько граждан России подали заявления на получение гражданства Казахстана, передает Tengrinews.kz.
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«Цифра очень маленькая — всего 68 заявлений на получение гражданства Казахстана. Есть определенные процедуры для получения, они будут проходить их», — сказал Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.
Министра также спросили, будет ли МВД проверять людей на участие в определенных деструктивных группах.
«Конечно, все на контроле. Если будут такие случаи, конечно, будут приниматься соответствующие меры», — ответил он
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