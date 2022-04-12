Сколько россиян получили казахстанский ИИН в марте

Число россиян, получивших индивидуальный идентификационный номер в Казахстане в марте 2022 года, выросло в 14 раз по сравнению в мартом 2021 года, передает Tengrinews.kz.

В ответе на официальный запрос редакции в Министерстве внутренних дел сообщили, что в прошлом году ИИН получили 14 717 граждан России. При этом только за первые три месяца 2022 года ИИН уже выдали 12 840 россиянам.

Причем критически число россиян, регистрирующихся в Казахстане, выросло именно в марте 2022 года. За месяц ИИН получили 10 995 граждан России. Для сравнения: в марте 2021 года таких было всего 783 человека — прирост более чем в 14 раз.

Что касается граждан Украины, то, по данным МВД, здесь рост был незначительным. В 2021 году всего 1087 украинцев получили ИИН в Казахстане. В месяц регистрировалось от 70 до 128 человек. В этом году цифра незначительно выросла. В январе ИИН получили 42 украинца, в феврале — 80, а в марте — 198 человек.

Казахстанцы получают индивидуальные идентификационные номера автоматически при рождении. Так как ИИН ввели в Казахстане еще в 2007 году, на сегодня все граждане имеют номер в своих удостоверениях личности и свидетельствах о рождении.

Иностранцам ИИН необходим в Казахстане:

если нужно открыть счет в банке;

если иностранец получает доходы из источников, расположенных в Казахстане;

при приобретении имущества, облагаемого налогами, например автомобиль;

при назначении руководителем юридического лица — резидента Казахстана или руководителем филиала юридического лица — нерезидента.

Отметим, иностранным гражданам необязательно физически находиться в Казахстане, чтобы получить ИИН. Это можно сделать и по доверенности.

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