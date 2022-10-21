Сколько россиян запросили гражданство Казахстана

В Комитете миграционной службы МВД сообщили, сколько россиян в сентябре подали заявления на получение казахстанского гражданства, передает Tengrinews.kz.

«За период с 1 по 30 сентября текущего года принято 1161 ходатайство от граждан РФ о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК и 177 о приеме в гражданство РК», — сообщили в миграционной службе.

Ранее в Комитете миграционной службы МВД разъяснили, как получить гражданство этническим казахам, а также рассказали, как можно вернуть гражданство Казахстана ранее выбывшим в Россию гражданам.

«Этнические казахи при наличии постоянной регистрации на территории РК и при условиях, указанных в Соглашении между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства, а также граждане РФ вправе ходатайствовать о приобретении гражданства Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке в соответствии с законодательством РК», — сообщили в ведомстве.

Согласно Соглашению каждая сторона предоставит прибывающим на постоянное жительство на ее территорию гражданам другой стороны право приобрести гражданство в упрощенном (регистрационном) порядке при наличии одного из следующих условий:

а) если заявитель состоял в гражданстве Белорусской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР или РСФСР и одновременно в гражданстве бывшего СССР, родился или проживал на территории стороны приобретаемого гражданства до 21 декабря 1991 года;

б) при наличии у заявителя одного из постоянно проживающих на территории стороны приобретаемого гражданства и являющихся ее гражданами близких родственников: супруга (супруги), одного из родителей (усыновителей), ребенка (в том числе усыновленного), сестры, брата, деда или бабушки, внука или внучки.

Для этого нужно обратиться в территориальные органы полиции с заявлением.

При этом отмечается, что законодательство не предусматривает ускоренного или дистанционного оформления разрешения на постоянное жительство в Казахстане и приема в гражданство РК.

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