Сколько рыбы можно выловить в казахстанских водоемах до 1 июля 2024 года

И.о. Министра экологии и природных ресурсов приказом от 13 июня 2023 года утвердил лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года, передает zakon.kz

Так, в Каспийском море в пределах Атырауской области можно выловить 7280 тонн рыбы, в пределах Мангистауской области – 11 152 тонн рыбы (судак, сазан, вобла, лещ, килька, сельдь, кефаль).

В Атырауской области на отлов осетровых установлен лимит 2,01 тонны для научно-исследовательских и 4,63 тонны для воспроизводственных целей.

В Балхаше допускается поймать 8 590 тонн, в реке Или – 33 тонны, а в водоемах дельты реки Или – 138 тонн рыбы.

В водохранилище Капшагай установлен лимит в пределах 1331 тонны рыбы.

В Аральском (Малом) море предусмотрен объем 6920 тонн рыбы для лова, а в Аральском (Большом) море – в пределах Актюбинской области почти 198 тонн, в пределах Кызылординской области – почти 33 тонны рыбы.

Из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области можно выловить 9 тонн, а в пределах Туркестанской области – 176 тонн рыбы.

В реке Тобол лимит составил 15 тонн рыбы, в реке Нуре в пределах Акмолинской области — почти 21 тонна, в пределах Карагандинской области — чуть больше 21 тонны рыбы.

Приказ вводится в действие 30 июня 2023 года.

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