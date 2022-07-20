Сколько сахара осталось в Костанайской области

Запасы сахара в торговых сетях, на предприятиях-производителях, на складах и в стабфондах, а также законтрактованные регионами в рамках форвардных договоров составляют 26,9 тыс. тонн, говорится в ответе вице-министра сельского хозяйства РК Жениса Осербая, передает zakon.kz.

По данными Минсельхоза, в год республике требуется в среднем порядка 550 тыс. т сахара. Как отмечают в ведомстве, обеспеченность внутреннего рынка за счет переработки отечественного сырья и переработки тростникового сырца составляет 43%, в том числе за счет свекловичного сахара – 7%, тростникового сахара-сырца – 36%.

«В 2021 году объем внутреннего потребления сахара в республике составил 532,5 тыс. т сахара. Так, сахарными заводами произведено 226,7 тыс. т сахара, в том числе 35,7 тыс. т свекловичного и 191 тыс. т тростникового сахара. Импорт сахара в общем объеме потребления составляет 308,5 тыс. т, или 57%. Доля импорта из Российской Федерации в общем объеме импорта составила 88,3%, из Беларуси – 11,5%, из других стран – 0,15%», — сообщает вице-министр сельского хозяйства РК Женис Осербай

При этом акиматы областей сообщают, что запасы сахара в торговых сетях, на предприятиях-производителях, на складах, в стабфондах, а также законтрактованные регионами в рамках форвардных договоров на 16 июля 2022 года составляют 26,9 тыс. т, в том числе в Акмолинской области – 514,4 т, Алматинской области – 2093,7 т, Атырауской области – 411 т, Абайской области – 346 т, Восточно-Казахстанской области – 1001,5 т, Жамбылской области – 390,5 т, Жетысуской области – 2351 т, Западно-Казахстанской области – 402 т, Карагандинской области – 900,6 т, Кызылординской области – 528,7 т, Костанайской области – 1167,7 т, Мангистауской области – 365,7 т, Павлодарской области – 1537,7 т, Северо-Казахстанской области – 997 т, Туркестанской области – 1123,3 т, Улытауской области – 150 т, в Алматы – 8869 т, в Нур-Султане – 2695 т и в Шымкенте — 1310 т.

Вместе с тем отмечается, что это запасы сахара на конкретный момент времени, которые реализуются и пополняются ежедневно. Кроме того, производство сахара отечественными заводами не останавливается и запасы постоянно пополняются.

При этом вице-министр проинформировал о мерах, которые принимает Минсельхоз для решения проблем с дефицитом сахара.

«Для стабильного обеспечения потребности внутреннего рынка сахаром министерством принимаются меры по беспошлинному ввозу сахара и сырца для переработки из третьих стран в объеме 350 тыс. т, из которых на сегодня 250 тыс. т распределены между участниками внешнеторговой деятельности. В настоящее время ведется работа по распределению оставшихся объемов квоты в размере 100 тыс. т. Кроме того, министерством совместно с акиматами областей и производителями сахара на ежедневной основе проводится мониторинг наличия сырья для переработки на сахарных заводах, запасов сахара и обеспеченности в зависимости от потребности населения и производителей сахаросодержащей продукции, объемов фактической отгрузки сахара в регионы», — говорит Женис Осербай.

Спикер добавил, что для оперативной организации поставок сахара в регионы ведомством совместно с заинтересованными сторонами прорабатывается вопрос беспрепятственного перемещения грузов (сахара белого, тростникового сахара-сырца) железнодорожным транспортом по территории Казахстана.

Кроме того, для развития сахарной отрасли Минсельхозом совместно с акиматами областей и участниками сахарной отрасли разработан план мероприятий по стабилизации ситуации на отечественном рынке сахара на пятилетний период, который включает меры по строительству и проведению модернизации сахарных заводов и полному обеспечению внутреннего рынка сахаром.

Тем временем основной причиной ажиотажного спроса на сахар в Казахстане, как полагают в аграрном ведомстве, является низкая цена реализации продукта стабфондом.

«Для поддержки социально уязвимых слоев населения стабилизационными фондами осуществляется реализация удешевленного сахара по цене 480 тенге/кг в торговых сетях «Астыкжан», «Вкус март», «Анвар», «Магнум» и на рынке «Шапагат» (г. Нур-Султан. – Прим. ред.). Следовательно, причиной ажиотажного закупа сахара является низкая цена реализации сахара стабилизационными фондами. Для недопущения дефицита товара на полках и предотвращения спекулятивных действий со стороны перекупщиков торговыми сетями областей установлены ограничения в реализации продукции населению в определенном количестве на руки. При этом сахар реализуется в свободном доступе без ажиотажа в других торговых точках, на рынках и в магазинах у дома по рыночной цене», — отметила Женис Осербай.

Напомним, что в марте Российская Федерация ввела запрет на экспорт сахара в страны ЕАЭС до 31 августа 2022 года. Тогда в профильном ведомстве Казахстана заверили, что решение соседей не повлияет на наличие продукта внутри страны. Чиновники уверяли, что запасов сахара достаточно и хватит на несколько месяцев.

С наступлением лета, так называемого сезона варенья и солений, сахар по доступной цене исчез с полок крупных супермаркетов, а в магазинах у дома его стоимость взлетела до 900 тенге за килограмм. Некоторые крупные торговые точки стали реализовывать сахар, но небольшими партиями и периодами, из-за чего между покупателями повсеместно случаются стычки.

Ситуация обрела такие масштабы, что в нее вмешался президент страны. На расширенном заседании правительства 14 июля 2022 года Касым-Жомарт Токаев назвал «позором» драки за сахар в магазинах.

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