Сколько сдали оружия костанайцы, рассказали в полиции

В этом году была проведена девятая по счету акция по добровольной возмездной сдаче оружия в регионе. Об этом сообщил старший инспектор по особым поручениям группы контроля за оборотом гражданского и служебного оружия подполковник полиции Адильхан Шаймарданов.

В 2008 году полиция провела в первый раз такую акцию и костанайцы тогда сдали более одной тысячи единиц. Затем акцию повторили 2012 году, было сдано 975 единиц оружия, в 2013 – 614 единицы, 2014 году – 407 единицы, 2016 – 207, 2017 — 121, 2018 — 77 ед, 2019 году — 66 единицы. В результате проведенных акции за это время из незаконного оборота было изъято – 3568 единиц оружия и 45723 штук боеприпасов к нарезному оружию.

» Акция проводится для обеспечения общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений с применением огнестрельного оружия», — продолжил А. Шаймарданов.

Причем уже в 2021 году оружия можно будет сдать безвозмездно, то есть государство больше не будет выделять средства на эти цели. Лица, сдавшие оружие на безвозмездной основе также будут освобождены от ответственности. В этом году выплата государством за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривала денежные средства в сумме от десяти до ста месячных расчетных показателя за каждую единицу оружия.

Всего на эти цели в этом году из республиканского бюджета предусмотрено 3 миллиона 181 тысяч тенге.

В 2008 году было выделено на проведение акции более 40 млн. тенге. При этом количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия с 2008 по 2020 год снизилось с 28 до 2.

При этом в полиции отметили, что население всегда активно участвует в проводимой акции.

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