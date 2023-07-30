Сколько сейчас казахстанцы могут заработать на депозитах?

Ставки по банковским депозитам продолжают обновлять рекорды. Несмотря на стабильную базовую ставку и не меняющиеся максимальные рекомендации от КФГД, передает inbusiness.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

«В июне 2023 г. средняя ставка по привлеченным вкладам физических лиц в тенге составила 14%, в мае – 13,9%). Нацбанк публикует данные с декабря 1996 года, и лишь однажды показатель был выше: как раз в декабре 1996 года (16,7%). То есть такими выгодными депозиты для населения не были более четверти века», — отмечено в сообщении.

Средняя ставка по вкладам юридических лиц в нацвалюте составила 14,6%. За последние 25 лет показатель был выше лишь в короткий промежуток времени на стыке 2015-2016 годов.

К слову, банки стали больше давать и за вклады бизнеса в иностранной валюте. В июне средства привлекались под 1,7% (в мае – под 1,1%). Это максимум почти за 6 лет – с сентября 2017 года (2%).

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