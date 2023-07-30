USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Сколько сейчас казахстанцы могут заработать на депозитах?

Сколько сейчас казахстанцы могут заработать на депозитах?

Фото ALAU.KZ

Ставки по банковским депозитам продолжают обновлять рекорды. Несмотря на стабильную базовую ставку и не меняющиеся максимальные рекомендации от КФГД, передает inbusiness.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

«В июне 2023 г. средняя ставка по привлеченным вкладам физических лиц в тенге составила 14%, в мае – 13,9%). Нацбанк публикует данные с декабря 1996 года, и лишь однажды показатель был выше: как раз в декабре 1996 года (16,7%). То есть такими выгодными депозиты для населения не были более четверти века», — отмечено в сообщении.

Средняя ставка по вкладам юридических лиц в нацвалюте составила 14,6%. За последние 25 лет показатель был выше лишь в короткий промежуток времени на стыке 2015-2016 годов.

К слову, банки стали больше давать и за вклады бизнеса в иностранной валюте. В июне средства привлекались под 1,7% (в мае – под 1,1%). Это максимум почти за 6 лет – с сентября 2017 года (2%).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Автобус с казахстанскими туристами попал в аварию в Турции. Есть погибшие — СМИ
Следующая новость

Сильная жара. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области