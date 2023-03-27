Сколько школьникам учиться в четвёртой четверти?

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Министерство просвещения РК определило сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:
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Срок учебного года – 1 сентября – 31 мая включительно.
Что касается продолжительности четвертей и каникул, то сегодня у казахстанских школьников началась четвёртая четверть. Она будет длиться также, как и третья — 10 недель. Учиться дети будут по 31 мая включительно.
Продолжительность учебного года во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель.
Tags: Алау Казахстан каникулы Костанай Костанайская область новости образование общество РТН школьники