Сколько школьникам учиться в четвёртой четверти?

Министерство просвещения РК определило сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:

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Срок учебного года – 1 сентября – 31 мая включительно.

Что касается продолжительности четвертей и каникул, то сегодня у казахстанских школьников началась четвёртая четверть. Она будет длиться также, как и третья — 10 недель. Учиться дети будут по 31 мая включительно.

Продолжительность учебного года во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель.

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