Сколько сэкономят казахстанцы из-за моратория на тарифы комуслуг

В период действия моратория на повышение тарифов комуслуг население сэкономит более 3,2 миллиарда тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ, передает Tengrinews.kz.

По поручению Президента сейчас действует мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения — водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение.

Сообщается, что комитет провел работу по сдерживанию тарифов для населения на уровне декабря 2021 года сроком на 180 дней. Были скорректированы тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года.

«Население сэкономит от этого 3 миллиарда 192,6 миллиона тенге, в том числе по сферам:

• теплоснабжения – 1 442 миллиона тенге;

• электроснабжения – 839,7 миллиона тенге;

• водоснабжения – 367,6 миллиона тенге;

• водоотведения – 224,6 миллиона тенге;

• газоснабжения — 318,7 миллиона тенге», — пояснили в комитете.

Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.

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