Сколько сэкономят казахстанцы из-за моратория на тарифы комуслуг

inbusiness.kz
В период действия моратория на повышение тарифов комуслуг население сэкономит более 3,2 миллиарда тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ, передает Tengrinews.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
По поручению Президента сейчас действует мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения — водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение.
Сообщается, что комитет провел работу по сдерживанию тарифов для населения на уровне декабря 2021 года сроком на 180 дней. Были скорректированы тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года.
«Население сэкономит от этого 3 миллиарда 192,6 миллиона тенге, в том числе по сферам:
• теплоснабжения – 1 442 миллиона тенге;
• электроснабжения – 839,7 миллиона тенге;
• водоснабжения – 367,6 миллиона тенге;
• водоотведения – 224,6 миллиона тенге;
• газоснабжения — 318,7 миллиона тенге», — пояснили в комитете.
Напомним, 2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: