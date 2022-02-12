Сколько собрали денег платные дороги в 2021 году?

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Более одного миллиарда из этих средств принесли новые платные участки.
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В 2021 году сборы по платным участкам составили 8,1 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития.
В частности, поступления по четырем платным участкам общей протяженностью 682 км за 12 месяцев прошлого года составили 6,9 млрд тенге.
Это участки автодорог республиканского значения «Нур-Султан — Темиртау», «Нур-Султан — Щучинск», «Алматы — Капшагай» и «Алматы — Хоргос». С 23 ноября прошлого года заработали еще 7 платных участков: «Тараз – Кайнар», «Шымкент – Кызылорда», «Шымкент – Тараз», «Шымкент — гр. Узбекистана», «Талдыкорган – Капшагай», «Кокшетау – Щучинск», «Нур-Султан – Павлодар». До конца 2021 года сборы с данных участков составили 1,2 млрд. тенге.
Средства от сбора были направлены на содержание и поддержку дорожной и придорожной инфраструктуры, а также программно-аппаратного комплекса на данных платных участках
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