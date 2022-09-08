Сколько собрали казахстанцы на помощь Костанайской области

Озвучена сумма, которую казахстанцы собрали на помощь пострадавшим от масштабных лесных пожаров жителям Костанайской области в фонд «Қайырымдылық KZ», передает Tengrinews.kz.

«На сегодня 491 миллион 614 тысяч тенге поступило в фонд. 5 сентября ТОО «Сарыарка автопром» перевело 70 миллионов, ТОО PetroRetail — 50 миллионов тенге, Абулгазин Данияр Рустэмович (по открытым данным, вице-президент по общим вопросам Национального Олимпийского комитета Казахстана. — Прим.) — 50 миллионов, ТОО «Арип- Авир» — 5 миллионов тенге», — сообщил председатель фонда Батырбек Ахметов.

По его словам, 5 сентября поступило 102 миллиона тенге, 6 сентября — уже 33 миллиона. Средства продолжают поступать.

Ахметов добавил, что фонд не ограничил сроки сбора денег, но пока не начал расходовать их.

Учредители фонда пообещали прозрачность распределения средств.

Что известно о фонде «Қайырымдылық KZ»?

Фонд новый, его создали в 2022 году после пожара в Костанае. 9 мая, на улице Набережной, в районе тупика Пролетарский произошел крупный пожар, в результате сгорели 11 жилых домой, шесть хозпостроек и четыре автомобиля.

Как рассказала учредитель фонда Гульмира Капенова, тогда горожане создали фонд, куда сдавали деньги благотворители в поддержку погорельцев.

«Когда была оказана помощь, деятельность этого фонда была приостановлена. Он был нацелен как раз на ЧС. Сегодня мы просто взяли готовую структуру, возобновили ее и являемся учредителями», — рассказала Капенова.

Сейчас в фонде три учредителя:

председатель фонда и председатель областного совета ветеранов Ахметов Батырбек Мыкансалыкович;

член попечительского совета, депутат областного маслихата Капенова Гульмира Амангельдиновна;

член попечительского совета, председатель ОО «Саналы ұрпак» Абдибеков Нурбек Еликбаевич.

«Как видите, учредителями являются структуры, которые представляют местное сообщество. Это все выборные органы, которые работают в системе местного самоуправления. Мы представляем определенные круги населения и нас делегировали, чтобы мы учредили этот фонд. Мы сегодня не заявляем, что это единственный фонд, но мы говорим о том, что это единый фонд Костанайской области, в котором будут аккумулированы основные средства для решения всех проблем, которые возникли в режиме чрезвычайной ситуации. Возникла ситуация, что возникло очень много частных сборов, они настолько разрозненные, не всегда понятные, не всегда открытые. Поэтому возникла инициатива создать единый фонд, чтобы обеспечить прозрачность реализации всех денег и исполнения всех обязательств», — сказала Гульмира Капенова.

Все юридические документы оформили на днях.

Капенова пояснила, что так как фонд воссоздан был недавно, пока еще нет ни сайта, ни аккаунтов в социальных сетях. Но в скором времени, по ее словам, все будет налажено.

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