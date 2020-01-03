Сколько стоит получение документов в 2020 году в Казахстане

Казахстанцы, у которых завершается срок действия паспорта, водительских прав или удостоверения личности, потратят на их замену почти на пять процентов больше, чем в прошлом году, сообщает Sputnik Kazakhstan.

Чтобы получить новые документы, казахстанцам необходимо оплатить госпошлину, стоимость которой привязана к условной единице — месячному расчетному показателю, устанавливаемому ежегодно.

В 2020 году месячный расчетный показатель (МРП) в Казахстане для исчисления выплат вырос до 2 651 тенге (6,86 доллара).

Сколько стоит получить паспорт и удостоверение личности

Стоимость госпошлины для получения паспорта – 8 МРП, или 21 208 тенге (около 55 долларов).

Удостоверение личности обойдется в 0,2 МРП, или 530 тенге (1,37 доллара).

Срок получения документов в обычном порядке занимает до 15 дней.

Как сообщает сайт электронного правительства eGov, документы можно получить в ускоренном порядке за дополнительную плату.

Во сколько обойдется свидетельство о рождении

Свидетельство о рождении в Казахстане выдается бесплатно при регистрации ребенка.

При изменении, дополнении, исправлении и восстановлении записи акта — 0,5 МРП, то есть 1 325 тенге, или 3,43 доллара.

Согласно eGov, срок оказания услуги по регистрация рождения ребенка — два рабочих дня, при этом день приема не входит в срок оказания государственной услуги.

Госпошлина за получение водительских прав составляет 1,25 МРП, или 3 314 тенге (8,58 доллара).