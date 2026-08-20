Сколько стоит проживание в студенческих общежитиях Костанайской области

В Костанае готовятся к заселению студентов в общежитие Высшего колледжа автомобильного транспорта. Оно начнётся 28 августа.
Девятиэтажное здание было построено в 2021 году и рассчитано на 500 человек. Здесь проживают студенты с первого по четвёртый курс.
Помимо жилых комнат, в общежитии оборудованы кабинеты для самостоятельных занятий, шахматный клуб, фитнес-зал, медицинские кабинеты и прачечная.
Сколько стоит проживание
Сейчас ежемесячная плата составляет 20 тысяч тенге. В эту сумму уже включены коммунальные услуги и пользование всей инфраструктурой общежития.
«Студент платит 20 тысяч тенге и может пользоваться всеми благами общежития — прачечной, фитнес-залами и другими помещениями. В связи с повышением стоимости коммунальных услуг сейчас рассматривается вопрос об изменении платы за проживание», — рассказал заведующий общежитием Сергей Перминов.
Окончательное решение о пересмотре стоимости пока не принято.
Сколько общежитий работает в области
По информации управления образования, в Костанайской области действуют 33 организации технического и профессионального образования. При 21 колледже работают 23 общежития.
В общей сложности они располагают более чем 4 300 местами. Средняя стоимость проживания в студенческих общежитиях региона составляет 12 600 тенге в месяц.
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