Сколько стоит? В Костанайской области впервые установлены предельные цены на яица и подсолнечное масло

С 2019 года местные акиматы получили возможность устанавливать предельные цены на социально значимые продукты питания. Однако воспользоваться такой возможностью Костанайской области удалось лишь сейчас. Как отмечают чиновники управления сельского хозяйства, это связано с тем, что обозначить предельную стоимость товара нелегко, передает alau.kz

Во-первых, необходимо, чтобы продукт питания превышал уже установленную пороговую стоимость на 15 процентов. Во-вторых, не всегда комиссия принимает постановление к действию. К примеру, в прошлом году регион пытался установить предельные цены на мясо курицы, но одобрение свыше не получили. В этом году регион вводит предельные цены сразу на два продукта — это яйцо куриное и растительное масло.

«Постановление вступило с силу с 19 апреля. Размер — 350 тенге за десяток. Это для всей области установлено в розничной сети социально-значимый товар по первой категории — 350 тенге, согласно этому постановлению», — сообщила руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жанар Балтабева. Продавцам яиц, которые превысят ценовой порог, грозит штраф в размере 100 месячных расчётных показателей — это 291 700 тенге. Если подобное нарушение будет зафиксировано снова, то размер штрафа увеличится до 200 МРП. Контроль за размером установленной предельной цены лежит на акиматах городов и районов. Они же и утверждают внеплановые проверки, но только по заявлениям граждан. «Сейчас мы работаем по маслу подсолнечному, постановление зарегистрировано. Вступит в силу 27 апреля. Масло за литр 601 тенге», — сообщила руководитель отдела.

Однако действовать предельные цены на масло растительное и яйцо куриное будет не весь год, а всего 90 дней со дня вступления в силу. Значит, по яйцу — это 29 июля включительно, и, соответственно, по маслу до 27 июля. В случае, если понадобится продление действия предельных цен, то чиновникам нужно будет вновь готовить новое постановление и утверждать его в юстиции.

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