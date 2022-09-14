Сколько стоят овощи на рынке Костаная?

В Костанае в самом разгаре сезон заготовки овощей на зиму. Картофель, лук и морковь — самые популярные товары на рынке оптовой и розничной торговли. Продавцы отмечают, что цены меняются, и не исключают, что продукция начнёт дорожать.

Татьяна Ли вместе с мужем на протяжении 10 лет имеют свое крестьянское хозяйство, а и выращенные овощи продают тут на рынке оптовой и розничной торговли. Женщина отмечает, что цены в этом году на уровне, а некоторые и ниже прошлогодних. Сейчас люди уже начинают закупать овощи на зимнее хранение, это картофель, морковь и лук. Цены на них, по словам женщины, формируются из нескольких составляющих.

«Цены в этом году, почти такиже как и в прошлом году. Но расходы у нас, у крестьян стали намного больше. В связи с долларом наверное, потому, что мы семена покупаем в долларах. Для покупателей наверное цена дороговато, но для нас это не дорого. Мы на свои же деньги и выходим. Хотелось бы, чтобы солярка была в свободной продаже. У нас водитель пол дня искал солярку, не мог поехать и загрузиться»,- говорит продавец Татьяна Ли.

Морковь на рынке ОРТ сегодня стоит 120 тенге, в прошлом году цены на нее доходили до 160 тенге. Самый ходовой товар — картофель. Цены на точках разные. Варьируются от 110 до 150 тенге. Средняя — 120 тенге за килограмм. В прошлом году ценник был 150.

«Лук был дешевле, в прошло году мы его продавали 60 тенге. В этом, он уже 85. Капуста в этом году, ну вообще дешевая. Сейчас мы ее 70 тенге продаем, в прошлом мы за 120 продавали. Был наверное переизбыток товара на рынке. Поэтому наверное»,- отмечает Татьяна Ли.

Несмотря на то, что сегодня рабочий день, людей на ОРТ не мало. Люди мешками закупают картофель, лук и морковь. Ходят, прицениваются. Цены у всех разные, где-то можно найти подешевле, где-то подороже. Продавцы не исключают и того, что стоимость овощей может увеличиться. Как рассказывает ещё один продавец Салтанат Калыбекова, на прошлой неделе цена на картофель была у них другая, ниже.

«Мне кажется, в прошлом году приблизительно такие же и были цены. Картошка, вот немного поднялась цена. Неделю назад как. До этого было дешево. Была 110, сейчас 130. Ну конечно, от качества зависит. есть и по 100 тенге картошка. Ну там чуть-чуть похуже. У меня картошка отличного качества, поэтому 130 тенге», — говорит продавец Салтанат Калыбекова.

Так, можно сделать вывод, что цены на картофель и морковь стали ниже прошлого года. Тогда как цена на лук поднялась сразу на 20-25 тенге.

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