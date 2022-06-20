Сколько стоят путёвки в лагеря отдыха для детей в Костанайской области, рассказали в управлении образования

На это из бюджета выделено 418 миллионов тенге. Речь идёт и о загородных лагерях, и о пришкольных площадках, разработаны для детей специальные туристко-краеведческие маршруты и экспедиции. Об этом на совещании рассказала руководитель областного управления образования.

В последние два года из-за ситуации с пандемией, обеспечить детям полноценный летний отдых не получалось. Но в этом году, в рамках Года ребенка этому вопросу уделяется особое внимание. Летним отдыхом по плану будет охвачено более 102 тысяч детей или 97%.

«В приоритете дети из социально-уязвимых категорий семей. Так, для отдыха около 6 тысяч детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и особенных детей из средств фонда всеобуча предусмотрено почти 97 млн. тенге. На приобретение путевок в лагеря для 2466 детей-75,2 млн.тенге, на организацию горячего питания в пришкольных лагерях для 3347 детей-21,7 млн. тенге»,- рассказала руководитель управления образования Зауре Байменова.

Летом отдохнуть в десяти загородных лагерях смогут около 8000 детей. Зауре Байменова отмечает, что продолжительность смены составляет от 10 до 15 дней, 10 лагерей в смену принимают 2500 детей. Стоимость путёвки от 14 тысяч до 42 тысяч тенге. Кроме этого, с 1 июня в общеобразовательных школах области функционируют 792 пришкольно-спортивных лагеря, в которых занимаются более 37 тыс. учащихся.

«Предлагаем акимам городов и районов совместно с представителями социально ответственного бизнеса в рамках Года детей, возобновить организацию экскурсий в г.Костанай и г.Нур-Султан для обучающихся школ в качестве поощрения за успехи в различных направлениях, для детей из социально-уязвимых категорий, с посещением культурных объектов и мест отдыха»,- говорит Байменова.

Чтобы лето проводить с пользой, больше 500 детей смогут стать участниками экспедиций по родному краю, для чего были разработаны специальные туристко-краеведческие маршруты. На эти цели выделено почти 12 миллионов тенге.

«Одна из главных задач летней оздоровительной кампании — обеспечение безопасности детей. Понимаем, что в летний период за жизнь и здоровье детей несут ответственность в большей степени родители. Вместе с тем для предупреждения несчастных случаев необходимо усилить межведомственное взаимодействие заинтересованных структур органов полиции, ДЧС, СЭС, здравоохранения, образования, комиссий по делам несовершеннолетних, проводить рейдовые мероприятия, обучать родителей и детей правилам безопасного поведения»,- отметила руководитель управления образования.

Руководитель управления образования отмечает, что важно усилить профилактическую работу по недопущению гибели детей на водоемах в период купального сезона. На сегодня в области разрешенных мест для купания-25, в их числе 7 коммунальных пляжей. Зауре Байменова обратилась к родителям, с просьбой не оставлять без присмотра своих детей, особенно чтобы они самостоятельно не ходили к водоёмам.

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