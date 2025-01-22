Дешевле всего стоит рабочий час трудящихся в сфере АПК

По итогам 2023 года казахстанцы в среднем работали по 152,1 часа в месяц — лишь на 0,3% дольше, чем за январь–декабрь 2022-го. Годом ранее был отмечен рост на 0,8%, приводит данные Finprom.kz

За январь–сентябрь 2024 года отработанное время в расчёте на одного работника в среднем за месяц составило 152,9 часа — на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Среднемесячная заработная плата наёмного работника за январь–сентябрь прошлого года составила 391,7 тыс. тг, против 350,5 тыс. тг. годом ранее, что увеличило стоимость рабочего часа с 2,3 тыс. до 2,6 тыс. тг в среднем по Казахстану.

Лишь в 6 из 20 регионов РК средняя номинальная заработная плата в час в январе–сентябре 2024 года превышала среднереспубликанское значение. Так, самая большая оплата часа рабочего времени пришлась на Атыраускую область: 3,9 тыс. тг, при среднемесячной заработной плате в 613 тыс. тг и отработанном времени в 158,6 часа в среднем за месяц. Следом идут Мангистауская и Улытауская области: 3,7 тыс. и 3,6 тыс. тг. Астана и Алматы замыкают топ-5 со средней номинальной заработной платой за час в 3,3 тыс и 3,1 тыс. тг соответственно.

Меньше всего за час рабочего времени платят в Туркестанской и Северо-Казахстанской областях: лишь 1,8 тыс. тг в каждом из регионов. Следом идут Жетысуская и Жамбылская области, а также Шымкент: по 1,9 тыс. тг в каждом регионе.

В разрезе видов экономической деятельности наибольшая оплата часа рабочего времени за январь–сентябрь прошлого года была зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров: 5,6 тыс. тг. Следом идёт сектор финансовой и страховой деятельности: 5,5 тыс. тг. Существенный показатель также пришёлся на сферу информации и связи: 4,4 тыс. тг.

Меньше всех получали работники отрасли АПК: лишь 1,6 тыс. тг за час отработанного времени. Весьма скромной была также оплата часа рабочего времени в сферах искусства, развлечений и отдыха (1,7 тыс. тг), водоснабжения и водоотведения (1,8 тыс. тг), операций с недвижимым имуществом (1,9 тыс. тг), здравоохранения и социального обслуживания населения (2 тыс. тг), образования (2 тыс. тг).

Между тем длительность рабочей недели в Казахстане за январь–сентябрь 2024 года в среднем составило менее 40 часов: если грубо разделить отработанное время в расчёте на одного работника в среднем за месяц на четыре недели, выходит 38,2 часа — больше, впрочем, чем за весь 2023-й (38 часов).

По данным Международной организации труда (МОТ), в среднем по миру рабочая неделя составляет 43,9 часа. По стандартам МОТ работа более 48 часов в неделю считается чрезмерной из-за негативного влияния на здоровье, безопасность, производительность и баланс между работой и личной жизнью.

Худший показатель, по данным МОТ, наблюдается в Индии: сразу 56 часов в неделю отрабатывает в среднем каждый рабочий в стране. Всего данные включают 108 из 187 входящих в МОТ стран, и для каждого государства использовались последние годовые данные с 2021 по 2023 год. Казахстана в исследовании нет, однако есть Беларусь, Россия и Кыргызстан, где длительность рабочей недели соответственно составила 39,2, 39,6 и 41,3 часа — меньше, чем в среднем по миру.

В список стран с самой длинной рабочей неделей, помимо Индии, вошли также Бутан (53,3 часа), Бангладеш (50,4 часа), Уганда (50,3 часа) и Камбоджа (49,5 часов).

Самая короткая рабочая неделя зафиксирована в Нидерландах: 29,8 часа. Следом идут Руанда и Ирак: 29,9 и 31,6 часа. Замыкают топ-5 Австрия и Дания: 32,4 и 32,6 часа соответственно.

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