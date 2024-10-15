Казахстанцам через границу можно перевозить только один ноутбук и два мобильных телефона. Какие еще ограничения по товарам для личного пользования действуют в стране, рассказали в департаменте госдоходов Мангистауской области, передает LS.

Согласно предоставленной информации, количество вещей не должно превышать следующие показатели на одного человека:

одно изделие из меха, в том числе головные уборы;

два мобильных телефона;

два планшета;

один ноутбук или нетбук и принадлежности к нему;

пять ювелирных изделий;

один велосипед;

одна детская коляска.

В налоговом органе пояснили, что человек может переходить и перемещать товары через границу Таможенного союза не более одного раза в месяц.

Что касается ввоза транспорта любым способом в течение года, то если его количество превышает одну единицу, это уже рассматривается как предпринимательская деятельность.

В ДГД также напомнили, что с 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза снизился до своего прежнего уровня.

«То есть, помимо авиаперевозок, норма для товаров в пешем порядке и сопровождаемом и (или) не сопровождаемом багаже составляет 500 евро и 25 кг. А норма для продукции, доставленной перевозчиком или международным почтовым отправлением, составляет 200 евро и 31 кг», – пояснили в госоргане.

При этом уточняется, что если стоимость и вес продукции больше данных норм, то человек оплачивает 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения ввозимого товара в сопровождаемом или несопровождаемом багаже.

Если доставленные товары превысят норму, то оплачивается 15% от цены в части превышения стоимостной нормы, но не менее 2 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы.

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