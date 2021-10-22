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Сколько тратят казахстанцы на красивые госномера для авто

Фото из открытых источников

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Казахстанцы начали тратить больше денег на красивые госномера для авто. За 9 месяцев 2021 года граждане приобрели VIP-номера на 4,4 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz. Такую информацию предоставили в госкорпорации «Правительство для граждан».

«С начала года через спецЦОНы «Правительства для граждан» было оформлено 15 320 госномеров повышенного спроса на сумму 4 миллиарда 385 миллионов тенге. Больше всех номерные знаки повышенного спроса оформили алматинцы — 5 053, шымкентцы — 2 371 и астанчане — 1 757″, — сказали в госкорпорации.

Меньше всего VIP-госномерами автовладельцы интересуются в Северо-Казахстанской области. С начала года там приобрели всего 129 номеров.

Как отметили в пресс-службе, по сравнению с прошлым годом госномера стали приобретать чаще.

«За аналогичный период 2020 года был выдан 9 141 госномер повышенного спроса на сумму 3 миллиарда 29 миллионов тенге. В Алматы приобрели 3 122 госномера, в Шымкенте — 1 357 и в Нур-Султане — 1 235. Меньше всего спрос был в Алматинской области — 61 приобретенный госномер», — пояснили в госкорпорации.

В госкорпорации не ведут учет самых дорогих VIP-номеров, но рассказали о примерной стоимости красивых комбинаций. К примеру, сочетание цифр вроде 010, 020, 030 или 707 будет стоить около 166 тысяч тенге. Если к цифрам добавят сочетания букв вроде XXX, YYY или MMM, стоимость возрастет до 332,5 тысячи тенге.

Комбинации цифр вроде 100, 111, 900 или 999 обойдутся чуть меньше чем в 400 тысяч тенге. Вместе с сочетаниями одинаковых букв стоимость возрастет до 566 тысяч тенге.

Самыми дорогими в госномерах считаются цифры 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 вместе с сочетанием букв XXX, YYY, MMM и AAA. Такие VIP-номера обойдутся в 831,3 тысячи тенге.

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